Комитет Госдумы рекомендовал освободить от НДФЛ возмещение обманутым дольщикам
Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил 16 января принятие законопроекта об освобождении дохода в виде возмещения, полученного физическими лицами при банкротстве застройщиков, от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
На данный момент не подлежат обложению НДФЛ доходы, полученные участниками долевого строительства за счет имущества публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Льгота предоставляется тем, кто имеет требования о передаче жилых или нежилых помещений и машино-мест, включенных в реестр таких требований.
«Принятие законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов Российской Федерации по защите прав граждан», — заявил ТАСС один из авторов законопроекта Сергей Колунов.
По его словам, рассмотреть законопроект в I чтении планируется до конца января.
В ноябре 2022 года законопроект рекомендовали к рассмотрению правовое управление Госдумы и правительство России. Как пояснил «Известиям» один из авторов законопроекта Ярослав Нилов, ко II чтению законопроекта будут подготовлены поправки, которые конкретизируют источники выпадающих доходов бюджета.