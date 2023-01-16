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Общество
Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году

Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году

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Фото: ТАСС/Александр Данилюшин
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Суд приговорил двух жителей Ставрополья к 14 годам лишения свободы по делу о нападении на территорию Дагестана в 1999 году. Об этом 16 января сообщила пресс-служба УФСБ по Ставрополью.

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Якубова Загира Кагармановича и Майлубаева Расула Анварбековича осудили по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих министерства обороны РФ. По данным ведомства, Якубов и Майлубаев участвовали в нападении на территорию Ботлихского района Дагестана в 1999 году. В октябре 2022 года они были задержаны.

«Суд назначил обвиняемым наказания в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — уточнили в релизе.

В сентябре 2021 года СК России сообщил о задержании двух участников банды, также напавшей на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. В ведомстве заявили, что будут установлены и выявлены все участники бандформирования.

3 ноября 2022 года силовики задержали ещё двух жителей Ставропольского края, причастных к нападению на территорию Ботлихского района.

В августе 1999 года в Ботлихский и Цумадинский районы вторглись около 500 боевиков Басаева и Хаттаба. Отпор им дали не только силовики, но и жители республики. Ополченцы участвовали практически во всех боях против экстремистов, заявивших своими целями вытеснение России из Дагестана и создание на его территории исламского государства.

В результате случившегося погибли более 280 и были ранены свыше 800 военнослужащих, правоохранителей и мирных жителей.

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