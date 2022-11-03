Силовики задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба

Силовики задержали двух жителей Ставропольского края, причастных к нападению незаконных бандформирований под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба из Чечни на территорию Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году. Об этом говорится 3 ноября в сообщении на сайте Следственного комитета России.

Темирали Заракаева и Эдуарда Таушева задержали при содействии сотрудников ФСБ и МВД России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 1999 году.

«Установлено, что в июне-июле 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений», — отметили в ведомстве.

Действуя в составе банды Басаева и Хаттаба боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек участвовали в мятеже в целях свержения конституционного строя России.

В результате нападения на Дагестан были убиты 33 человека, ранения получили 34 человека.

Следствие заявило ходатайство об аресте Заракаева и Таушева.

В сентябре СК России сообщил о задержании двух участников банды, напавшей на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году. В ведомстве заявили, что будут установлены и выявлены все участники бандформирования.

В августе 1999 года в Ботлихский и Цумадинский районы вторглись около 500 боевиков Басаева и Хаттаба. Отпор им дали не только силовики, но и жители республики. Ополченцы участвовали практически во всех боях против экстремистов, заявивших своими целями вытеснение России из Дагестана и создание на его территории исламского государства.