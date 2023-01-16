На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м

На острове Бали в овраг глубиной 25 м упал автомобиль, который перевозил группу российских туристов. Погибших в результате ДТП нет, сообщил 16 января местный портал Detik.

По информации издания, в автомобиле находились четыре человека, включая водителя. Все они с травмами были доставлены в больницу. Инцидент произошел районе Булеленг острова Бали.

В местной полиции уже также подтвердили факт ДТП с российскими туристами. Предварительно, причиной аварии стало то, что водитель не смог справиться с управлением, так как у него отказали тормоза.

31 декабря 2022 года сообщалось о гибели 15 человек в результате падения пассажирского автобуса в овраг на западе Мексики, в штате Наярит. Известно, что в автобусе находились 48 мексиканских туристов из штата Гуанахуато. По предварительной версии, причиной аварии стала потеря управления из-за нарушения скоростного режима.