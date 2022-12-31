В Мексике 15 человек погибли в результате падения автобуса в овраг

На западе Мексики, в штате Наярит, 15 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в овраг. Об этом 31 декабря сообщает издание La Jornada.

«По меньшей мере 15 человек погибли и 24 получили ранения, когда автобус, в котором они ехали, перевернулся и упал в овраг, расположенный на 54-м км шоссе Джала-Компостела в Наярите», — сообщает издание.

Известно, что в автобусе находились 48 мексиканских туристов из штата Гуанахуато. Глава региона Диего Родригес выразил соболезнования родственникам погибших, а также пообещал оказать всю необходимую помощь.

По предварительной версии, причиной аварии стала потеря управления из-за нарушения скоростного режима.

Ранее в этот день в индийском штате Гуджарат произошло ДТП с автобусом и внедорожником, в результате чего девять человек погибли. Автобус с пассажирами, возвращающимися с мероприятия из Сурата, врезался в автомобиль Toyota Fortuner на автомагистрали № 48 Навсари. Отмечается, что у водителя транспортного средства произошел сердечный приступ, из-за чего он не справился с управлением.