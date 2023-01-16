 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Военным ВСУ в Артемовске передали десятки терминалов Starlink
Мир
Шольц пообещал не затягивать с поиском нового главы минобороны ФРГ
Мир
В Швеции отказались расследовать акцию с подвешенным манекеном Эрдогана
Мир
Кандидат в вице-президенты США назвал фашизмом репрессии против УПЦ на Украине
Общество
Мэра Свирска заподозрили в хищении 1,5 млн рублей из бюджета
Мир
Эрдоган заявил о готовности Турции к роли посредника между Россией и Украиной
Мир
В Греции похоронили последнего короля страны Константина II
Политика
В Госдуме предрекли работу нового министра обороны ФРГ по указке США и НАТО
Мир
Маккарти предложит Байдену сократить расходы на оружие для Украины
Мир
СК России возбудил уголовное дело после крушения самолета в Непале
Мир
В Румынии на берегу Черного моря нашли обломки ракеты
Мир
Глава МИД Великобритании заявил, что рад подпасть под санкции РФ
/

Градус не понижается: как теплая зима и энергокризис убивают зимний спорт

В Европе отменяются соревнования по горным лыжам, а биатлонисты собираются ездить по асфальту
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Январь в Европе омрачен массовой отменой этапов Кубка мира по горнолыжному спорту, которые планировалась провести в Италии, Австрии и Германии. Под вопросом из-за теплой зимы и чемпионат мира по биатлону в немецком Оберхофе, а также ряд стартов в лыжных гонках. Синоптики не обнадеживают: улучшения ситуации со снегом не предвидится, причем и в долгосрочной перспективе. Глобальное потепление и подорожание электроэнергии для производства снега и льда могут вогнать зимние виды спорта в глубочайший кризис. Пути выхода предлагаются самые радикальные — от проведения соревнования на экстремальных высотах до отказа от лыж в пользу роллеров.

Золотой снег

Нынешняя зима в Стартом Свете бьет температурные рекорды. В первые дни 2023 года во многих странах Центральной Европы было до 20 градусов тепла. Такая погода — настоящий кошмар для представителей зимних видов спорта, выступающих под открытым небом. Горнолыжники с осени из-за нехватки снега вынуждены отменять старты практически на каждым втором этапе Кубка мира. В конце января из календаря пришлось вычеркнуть даже культовые соревнования в австрийском Шладминге. А телекартинка с тех заездов, которые все-таки удается провести, выглядит крайне непривлекательно: вместо заснеженных склонов — белые островки искусственного снега, насыпанного только на трассу.

Перспективы выглядят еще мрачнее. Синоптики не прогнозируют до конца зимы стабильно минусовой температуры и больших снегопадов. А это значит, что в Альпах не удастся сделать запасов снега и в будущем году ситуация станет еще хуже — из-за глобального потепления различие между европейской зимой и осенью может стереться окончательно. В такой ситуации искусственный снег не спасет — для работы пушек тоже имеются температурные ограничения, кроме того, в горах пересыхают ручьи, которые также необходимы для производства. Ну и главное — пушки требуют большого количества электроэнергии, а его резкое подорожание в Европе делают снег по-настоящему золотым.

Градус не понижается
лыжи
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

В общем, если горнолыжники хотят сохранить свои главные старты, им необходимо искать новые места проведения соревнований. Самое радикальное решение — проведение Кубка мира в Северной Америке, в России и даже в Южной Америке. Но этому препятствуют спонсоры и сильно возрастающие транспортные расходы, а в случае с нашей страной — еще и политические соображения. Поэтому пока предлагается сделать упор на курорты, расположение выше 2000 тыс. м над уровнем моря, что примерно на 500 м выше основных трасс, которые задействованы сейчас. Однако с этим тоже не так всё просто — высокогорных курортов мало, да и физические нагрузки там требуют особой подготовки организма.

Роллеры вместо лыж

Еще хуже ситуация с лыжными гонками и биатлоном, для которых нужны не склоны, а равнины. Городской этап Кубка мира по лыжам в Милане уже отменен. Вызывает огромные опасения и стартующий 8 февраля в немецком Оберхофе чемпионат мира по биатлону. Организаторы уверяют, что запасли достаточно прошлогоднего снега, но сейчас на трассах и в окрестностях биатлонного стадиона — сплошные лужи. Недавний этап Кубка мира в немецком Рупольдинге также прошел в непростых погодных условиях и был омрачен аварийным отключением света во время одной из гонок. Это привело к обрыву телетрасляции и вызвало волну недовольства спортсменов.

В биатлонном мире уже всерьез обсуждается вариант проведения ряда гонок Кубка мира по асфальту на лыжероллерах. Противники идеи говорят, что без лыж это будет другой вид спорта, однако похоже, что других вариантов может не остаться.

Градус не понижается
Оберхоф
Фото: Global Look Press/IMAGO/Steffen Proessdorf

— Проводить часть соревнований на роллерах и стрелять лазером? Это уже совсем иной спорт, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. — Подобные эксперименты лучше проводить летом. Конечно, можно попробовать и зимой, но спортсмену нужно время для адаптации, хотя бы пару недель. Я бы порекомендовал проводить этапы Кубка мира в России, где со снегом нет никаких проблем.

Приглашает зарубежных организаторов в Россию и бывший тренер сборной РФ по биатлону Леонид Гурьев: в Сочи, Ханты-Мансийск, Тюмень и другие города.

У нас нет проблем со снегом, электричеством и со всем другим. Западные санкции стали работать против тех, кто их ввел, — убежден специалист. — Я даже не смотрю эти Кубки мира, потому что наших команд там нет, иногда только статистикой интересуюсь. У всей России интерес упал к этим соревнованиям, потому что наших там нет.

Но в нашей стране большие биатлонные старты из-за допинговых и политических скандалов не проходят с 2018 года. Поэтому звучали предложения активнее использовать апрель, когда во многих регионах Скандинавии еще лежит снег. Однако нынешняя теплая зима не оставляет для этого шансов. Даже ледовые соревнования под крышей под угрозой — из-за энергокризиса владельцы многих спортсооружений приходят к выводу, что содержать катки и конькобежные овалы нерентабельно. В нынешней ситуации весь зимний спорт в Старом Свете стремительно летит в бездну.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023