Январь в Европе омрачен массовой отменой этапов Кубка мира по горнолыжному спорту , которые планировалась провести в Италии, Австрии и Германии. Под вопросом из-за теплой зимы и чемпионат мира по биатлону в немецком Оберхофе, а также ряд стартов в лыжных гонках . Синоптики не обнадеживают: улучшения ситуации со снегом не предвидится, причем и в долгосрочной перспективе. Глобальное потепление и подорожание электроэнергии для производства снега и льда могут вогнать зимние виды спорта в глубочайший кризис. Пути выхода предлагаются самые радикальные — от проведения соревнования на экстремальных высотах до отказа от лыж в пользу роллеров.

Золотой снег

Нынешняя зима в Стартом Свете бьет температурные рекорды. В первые дни 2023 года во многих странах Центральной Европы было до 20 градусов тепла. Такая погода — настоящий кошмар для представителей зимних видов спорта, выступающих под открытым небом. Горнолыжники с осени из-за нехватки снега вынуждены отменять старты практически на каждым втором этапе Кубка мира. В конце января из календаря пришлось вычеркнуть даже культовые соревнования в австрийском Шладминге. А телекартинка с тех заездов, которые все-таки удается провести, выглядит крайне непривлекательно: вместо заснеженных склонов — белые островки искусственного снега, насыпанного только на трассу.

Перспективы выглядят еще мрачнее. Синоптики не прогнозируют до конца зимы стабильно минусовой температуры и больших снегопадов. А это значит, что в Альпах не удастся сделать запасов снега и в будущем году ситуация станет еще хуже — из-за глобального потепления различие между европейской зимой и осенью может стереться окончательно. В такой ситуации искусственный снег не спасет — для работы пушек тоже имеются температурные ограничения, кроме того, в горах пересыхают ручьи, которые также необходимы для производства. Ну и главное — пушки требуют большого количества электроэнергии, а его резкое подорожание в Европе делают снег по-настоящему золотым .

Градус не понижается Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

В общем, если горнолыжники хотят сохранить свои главные старты, им необходимо искать новые места проведения соревнований. Самое радикальное решение — проведение Кубка мира в Северной Америке, в России и даже в Южной Америке . Но этому препятствуют спонсоры и сильно возрастающие транспортные расходы, а в случае с нашей страной — еще и политические соображения. Поэтому пока предлагается сделать упор на курорты, расположение выше 2000 тыс. м над уровнем моря, что примерно на 500 м выше основных трасс, которые задействованы сейчас. Однако с этим тоже не так всё просто — высокогорных курортов мало, да и физические нагрузки там требуют особой подготовки организма.

Роллеры вместо лыж

Еще хуже ситуация с лыжными гонками и биатлоном, для которых нужны не склоны, а равнины. Городской этап Кубка мира по лыжам в Милане уже отменен. Вызывает огромные опасения и стартующий 8 февраля в немецком Оберхофе чемпионат мира по биатлону. Организаторы уверяют, что запасли достаточно прошлогоднего снега, но сейчас на трассах и в окрестностях биатлонного стадиона — сплошные лужи. Недавний этап Кубка мира в немецком Рупольдинге также прошел в непростых погодных условиях и был омрачен аварийным отключением света во время одной из гонок. Это привело к обрыву телетрасляции и вызвало волну недовольства спортсменов.

В биатлонном мире уже всерьез обсуждается вариант проведения ряда гонок Кубка мира по асфальту на лыжероллерах. Противники идеи говорят, что без лыж это будет другой вид спорта, однако похоже, что других вариантов может не остаться.

Градус не понижается Фото: Global Look Press/IMAGO/Steffen Proessdorf

— Проводить часть соревнований на роллерах и стрелять лазером? Это уже совсем иной спорт, — сказал «Известиям» двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков. — Подобные эксперименты лучше проводить летом. Конечно, можно попробовать и зимой, но спортсмену нужно время для адаптации, хотя бы пару недель. Я бы порекомендовал проводить этапы Кубка мира в России, где со снегом нет никаких проблем.

Приглашает зарубежных организаторов в Россию и бывший тренер сборной РФ по биатлону Леонид Гурьев : в Сочи, Ханты-Мансийск, Тюмень и другие города.

— У нас нет проблем со снегом, электричеством и со всем другим. Западные санкции стали работать против тех, кто их ввел , — убежден специалист. — Я даже не смотрю эти Кубки мира, потому что наших команд там нет, иногда только статистикой интересуюсь. У всей России интерес упал к этим соревнованиям, потому что наших там нет.