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Рособрнадзор напомнил о подаче заявления на сдачу ЕГЭ до 1 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подать заявление на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году можно до 1 февраля включительно. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

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«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявление на участие в ЕГЭ 2023 года можно подать до 1 февраля включительно. ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября)», — говорится в сообщении.

В заявлении на участие в ЕГЭ необходимо указать предметы, которые планируется сдавать. Для выпускников школ обязательными являются русский язык и математика. Сдача экзамена по ним необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

«Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие соответствующий документ об образовании, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня», — отметили в Рособрнадзоре.

Также в ведомстве рассказали, что выпускники школ подают заявления на сдачу ЕГЭ по месту обучения, а другие участники — по месту регистрации.

Ранее, 15 декабря, Министерство просвещения России утвердило главный этап ЕГЭ в 2023 году в период с 26 мая по 20 июня. Первыми предметами, по которым можно будет сдать экзамены, станут география, литература и химия.

В сентябре Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/24 учебный год по основным общеобразовательным предметам. Так, по русскому языку, литературе и географии минимальный балл составит 40, по математике, физике, химии и биологии — 39, по истории — 35, по иностранному языку — 30.

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