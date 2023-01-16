Два чиновника подрались во время рабочей встречи в Омской области

Глава Знаменского района Сергей Максимов подрался с главой Знаменского сельского поселения Геннадием Андреевым в ходе рабочей встречи с жителями деревни. Об этом 16 января сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Омской области.

Конфликт разразился из-за ситуации с водонапорной башней — в селе не было воды уже четыре дня.

В итоге 47-летний глава района напал на 63-летнего главу сельского поселения. По данным СК, конфликт предваряла словесная перепалка.

Андреева госпитализировали с сотрясением мозга, пишет «Газета.Ru».

В настоящее время полиция проводит проверку инцидента.

В декабре 2021 года в Орловской области чиновник с женой подрались с полицейскими. СК возбудил дело по двум статьям: «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».