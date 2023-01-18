19 января — Крещение: что нужно знать о празднике

Календарный год по юлианскому календарю в череде двунадесятых праздников открывает Крещение Господне. Православные отмечают его 19 января. В 2023 году торжество, прославляющее крещение Иисуса Христа в реке Иордан, приходится на четверг. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.

Какого числа Крещение в 2023 году

18 января наступает Крещенский Сочельник, он длится до появления на небе первой утренней звезды. Само Крещение приходится на 19 января.

Крещение 2023 — история и значение праздника

Альтернативное название праздника — Богоявление. До V века. рождение и крещение Иисуса вспоминали в один день — 6 января по старому стилю, а после этого два праздника стали отмечать в разные даты.

По свидетельству Евангелия, Иисус пришел к святому Иоанну Крестителю и попросил провести священный обряд. Крещение было сопряжено с погружением в воды реки Иордан. Оно символизировало покаяние и очищение от грехов.

Как только Иисус вошел в воды Иордана, он освятил их, а с небес раздался голос Господа. Бог-Отец назвал Иисуса своим сыном, и на Христа снизошел Святой Дух в виде голубя, явив людям божественное триединство.

Крещение 2023 — традиции праздника

Как правило, утро праздника для верующего человека начинается с посещения церкви и участия в Божественной литургии. Перед этим, в Крещенский Сочельник, верующие соблюдают пост и ограничивают себя во многих блюдах.

Кроме того, христиане используют крещенскую воду, чтоб окропить свои жилища, исцелиться от недугов, изгнать злую силу.

Распространена среди верующих и традиция окунаться в прорубь на Крещение. И хотя этот обряд церковным не является, священнослужители не препятствуют популяризации народного способа очищения. Купания проходят 18–19 января, а власти городов оборудуют для этого специальные безопасные площадки, где дежурят спасатели и скорая помощь. Со списком крещенских иорданей в Москве и Санкт-Петербурге можно ознакомиться в материалах «Известий».

Многие верят, что не только освященная вода из церкви, но даже снег и простая вода в день праздника обладают чудотворными свойствами.

Крещение 2023 — что можно и нельзя делать

Несмотря на распространенную в народе традицию, священнослужители не рекомендуют гадать в день Крещения и накануне.

Нельзя в день праздника желать зла другому человеку, руководствоваться дурными намерениями, ругаться с окружением, отказывать просящему в помощи.

Уборку лучше провести накануне, в день Сочельника, а в праздничную дату тяжелым физическим трудом себя не утруждать.

Дурной приметой в народе называют плач на Крещение, говорят, что в таком случае в слезах может пройти весь предстоящий год.

Подходящим день считается для предложения руки и сердца, христиане верят, что такой союз будет благословлен небесами.

Крещение 2023 — приметы

Как и в другие праздники, на Крещение люди обращают внимание на приметы погоды, пытаясь понять, какими будут грядущие сезоны и ближайшие дни.

снегопад сулит богатый урожай пшеницы;

если на Сочельник или Крещение приходится полнолуние, стоит ждать весеннего половодья;

ясная и морозная погода — к сухому и жаркому лету;

если ночное небо усыпано звездами, осенью уродится много грибов.

14 января христиане отмечали другой великий праздник — Обрезание Господне. «Известия» рассказали читателям о значении события и традициях празднования.