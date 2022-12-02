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Купания на Крещение в Москве – 2023: список мест, правила безопасности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Религиозный праздник Крещения сопровождается необычной традицией — омовением в специально оборудованной для этого проруби. Не все решаются на такой экстремальный ритуал, но всё же каждый год буквально в каждом районе Москвы собирается очередь из желающих. Где можно окунуться в студеную воду в столице на Крещение — читайте в материале «Известий».

Когда купаться в проруби на Крещение-2023

Традиция крещенских купаний уходит корнями в XVIII столетие. Обряд связан с Крещением Христа в реке Иордан. Праздник в честь этого события ежегодно отмечается 19 января.

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Ритуал символизирует физическое и духовное очищение человека, а кроме того, считается исконно русской традицией, известной во всем мире. Каждый год в преддверии праздника московские власти готовят специальные площадки с иорданями и организуют удобный проезд до мест купания. Священнослужители освящают проруби, а рядом с иорданями устанавливают пункты обогрева и первой медицинской помощи, раздевалки и биотуалеты.

Как правило, в день праздника верующие сначала посещают службу в церкви и участвуют в крестном ходе. Время купаний же наступает примерно в 18:00.

Как правильно купаться в проруби на Крещение-2023

Прежде всего, стоит запомнить, что купание разрешено лишь в специально оборудованных для этого местах. Погружение в неприспособленную полынью может быть опасно для жизни и здоровья.

Кроме того, совершая ритуал, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • разогреть мышцы перед погружением с помощью физических упражнений;
  • обзавестись костюмом для купания — длинной рубахой, шапочкой и удобными тапочками;
  • запастись полотенцем, теплой сменной одеждой;
  • не употреблять алкогольные напитки перед купанием;
  • не опускаться в прорубь на голодный желудок или сразу же после еды во избежание проблем с давлением;
  • погружаться не более чем до шеи, чтобы не допустить рефлекторного сужения сосудов;
  • выпить горячий и сладкий чай после купания.

По церковным обычаям необходимо погрузиться в воду трижды. Всякий раз время пребывания в иордани должно быть не более 15 секунд. При купании нужно произносить «Во имя Отца, Сына и Святого Духа» и сосредоточиться на мыслях о Всевышнем.

Где купаться в проруби на Крещение-2023 в Москве

В Москве традиционно в день праздника открываются специально подготовленные иордани, где за качеством воды и техникой безопасности следят специалисты.

Чтобы предотвратить скопление людей на льду, площадку для выхода к иордани организуют на берегу. Настил покрывают противоскользящим материалом, а саму иордань оснащают помостом, лестницей и поручнями. Полный список площадок публикуется на сайте мэра Москвы. Как правило, иордани организуют в следующих местах.

ЦАО

В Саду имени Баумана и в Хамовниках при Храме Воздвижения Креста Господня (Чистый Вражек) устанавливают деревянные бассейны и пункты горячего питания.

САО

  • Войковский — участок Химкинского водохранилища возле водного стадиона «Динамо» (Ленинградское шоссе, влад. 43А); Головинский — Головинские пруды (1-й Лихачевский переулок, д. 6-8);
  • Левобережный — пляж «Левобережный», неподалеку располагается ППС МЧС (Прибрежный проезд, влад.7);
  • Тимирязевский — Тимирязевские пруды (ул. Большая Академическая, влад. 38).

ВАО

  • Гольяново — Бабаевский пруд (ул. Курганская, д. 5–9); Ивановское — Терлецкие пруды (пр-т Свободный, д. 9);
  • Измайлово — Красный пруд Измайловского парка, купель «Вернисаж в Измайлове» (шоссе Измайловское, д. 73Ж);
  • Косино-Ухтомский — Святое озеро (ул. Оранжерейная, д. 18), озеро Белое (ул. Заозерная, д.2-6);
  • Сокольники — Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5), ПкиО «Сокольники».

ЗАО

  • на Москве-реке (Филевский бульвар, д. 21);
  • ул. Филевская, д. 40А;
  • поселок. Рублево;
  • Мещерский пруд.

ЮАО

  • Борисовский пруд;
  • набережная Москвы-реки, музей-заповедник «Коломенское» («Клуб моржей»);
  • на Царицинских прудах (ул. Дольская, д.1);
  • пруд Бекет.

ЮЗАО

  • Воронцовский пруд (ул. Академика Пилюгина, д. 1, храм Живоначальной Троицы);
  • Захарьино, пруд (ул. Николая Сироткина, д. 28А, храм иконы Божией Матери «Знамение»);
  • пруд в санатории «Узкое»(ул. Профсоюзная, д. 123Б, храм Казанской иконы Божией Матери);
  • пруд на Нахимовском проспекте, д. 8 (храм Преподобной Евфросинии Московской);
  • Тропаревский пруд (ул. Академика Виноградова, д. 7);
  • Черневский пруд (ул. Южнобутовская, д. 62, храм Рождества Христова)

СЗАО

  • Карамышевская набережная, д. 13-15; Кировская пойма (ул. Исаковского, влад. 2);
  • Митино, пруд Барышиха (ул. Барышиха, влад. 4); озеро Бездонное (ул. Таманская, д. 91);
  • ПиП «Покровское-Стрешнево (река Чернушка, каскад прудов, пруд № 4);
  • ПкиО Северное Тушино (ул. Свободы, д. 56);
  • пос. Рождествено, пруд;
  • река Москва (ул. Авиационная, д. 79-1, яхт-порт «Алые паруса»);
  • Строгинская пойма (ул. Твардовского, д. 16, корп. 3);
  • Южное Тушино (ул. Лодочная, влад. 19)

Кроме того, специально оборудованные купели будут организованы и в Московской области: в Одинцовском городском округе по адресу, Минское шоссе, 55 км; в деревне Взгляднево, в Звенигороде, Истре, Клину, Зарайске, селе Талеж, Андреевском, Сенеже, Жестылево, Троицком.

Ранее «Известия» рассказывали, какие важные церковные праздники отмечают православные в 2023 году и опубликовали календарь по месяцам.

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