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Собянин открыл участок МСД за пределами МКАД

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Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новиков
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В понедельник, 16 января, состоялось открытие участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Покровской улицы до Зенинского шоссе, расположенного за пределами МКАД. На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Как отметил Собянин, МСД на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую планируется провести к Москве к сентябрю.

«Мы со своей стороны МСД должны вывести на эту трассу. В его составе три участка — сегодня сдаем основной. Два оставшихся участка будут введены в сентябре. Таким образом, будет соединена петербургская трасса и нижегородская через МСД», — передает его слова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе также отметили, что строительство МСД идет с опережением запланированных сроков. Оно было начато в августе 2020 года и завершено на 8 месяцев раньше срока — в декабре 2022 года.

Там сообщили, что в рамках проекта построено и реконструировано 8,2 км дорог. Чтобы снизить уровень шума вблизи Зенинского шоссе, установлены защитные экраны протяженностью 1,16 км.

В сообщении отмечается, что открытие нового участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе позволит снизить нагрузку в восточной и юго-восточной части Москвы, улучшить транспортное обслуживание жителей районов Некрасовка и Косино-Ухтомский, а также города Люберцы в Московской области. Кроме того, это позволит обеспечить транзит и удобный выезд транспорта из города. А в перспективе — соединить МСД со строящейся федеральной трассой М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».

При этом перепробег автотранспорта сократится до 0,9 км и время проезда снизится в среднем на шесть минут, уточнили в пресс-службе.

11 января Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Его строительство было начато в феврале 2021 года и завершено досрочно — в декабре 2022 года.

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