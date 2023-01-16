Собянин открыл участок МСД за пределами МКАД

В понедельник, 16 января, состоялось открытие участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Покровской улицы до Зенинского шоссе, расположенного за пределами МКАД. На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, МСД на севере соединен с дорогой на Санкт-Петербург, а на востоке должен быть соединен с новой трассой на Казань, которую планируется провести к Москве к сентябрю.

«Мы со своей стороны МСД должны вывести на эту трассу. В его составе три участка — сегодня сдаем основной. Два оставшихся участка будут введены в сентябре. Таким образом, будет соединена петербургская трасса и нижегородская через МСД», — передает его слова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе также отметили, что строительство МСД идет с опережением запланированных сроков. Оно было начато в августе 2020 года и завершено на 8 месяцев раньше срока — в декабре 2022 года.

Там сообщили, что в рамках проекта построено и реконструировано 8,2 км дорог. Чтобы снизить уровень шума вблизи Зенинского шоссе, установлены защитные экраны протяженностью 1,16 км.

В сообщении отмечается, что открытие нового участка МСД от Покровской улицы до Зенинского шоссе позволит снизить нагрузку в восточной и юго-восточной части Москвы, улучшить транспортное обслуживание жителей районов Некрасовка и Косино-Ухтомский, а также города Люберцы в Московской области. Кроме того, это позволит обеспечить транзит и удобный выезд транспорта из города. А в перспективе — соединить МСД со строящейся федеральной трассой М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».

При этом перепробег автотранспорта сократится до 0,9 км и время проезда снизится в среднем на шесть минут, уточнили в пресс-службе.

11 января Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе. Его строительство было начато в феврале 2021 года и завершено досрочно — в декабре 2022 года.