Собянин открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 января открыл третий участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

«В ближайшие годы будет построен участок, соединяющий эту трассу с Юго-Восточной хордой, с Бутово и Варшавским шоссе», — приводятся слова Собянина на его сайте.

Строительство третьего участка от Боровского до Киевского шоссе началось в феврале 2021 года, а завершилось в декабре минувшего года.

Данный участок включает семь километров дорог и различную инфраструктуру.

В пресс-службе мэра Москвы отметили, что открытие данной магистрали позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево.

9 января Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод на западе столицы, который идет через пути первого Московского центрального диаметра и через строящийся северный дублер Кутузовского проспекта.