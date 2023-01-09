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Собянин открыл движение на Старо-Рублевском путепроводе

Мэр Москвы Собянин открыл Старо-Рублевский путепровод после реконструкции
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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Старорублевский путепровод на западе столицы, который идет через пути первого Московского центрального диаметра и через строящийся северный дублер Кутузовского проспекта. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на сайте главы города.

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«Сегодня мы запускаем путепровод на Старорублевском шоссе с выходом на Кутузовский проспект. Важная стройка, которая в последующем позволит выходить с Кутузовского проспекта на Северный дублер», — сказал Собянин на открытии путепровода.

По его словам, работы по реконструкции путепровода, которые начались в мае 2020 года, завершились на 11 месяцев раньше контрактных сроков. Запуск движения по нему позволит улучшить транспортное обслуживание более чем 350 тыс. москвичей. Ожидается, что перепробег автомобилей сократится на 2,3 км, а среднее время в пути на машине уменьшится на 10 минут.

Построить северный дублер Кутузовского проспекта планируется до конца текущего года. Для создания коридора основной проезжей части в декабре уже была закончена реконструкция участка улицы Ивана Франко, добавил мэр.

Ранее, 30 декабря, Собянин провел технический запуск последнего участка Большой кольцевой линии (БКЛ) от «Каширской» до «Нижегородской». Мэр объявил о завершении строительства БКЛ и начале пусконаладочных работ.

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