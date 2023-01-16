Mercedes-Benz GLC получил удлиненную семиместную версию

В Китае новый Mercedes GLС второго поколения, который представили в начале лета 2022 года, получил удлиненную версию. Главным отличием новинки стал семиместный салон, сообщило 16 января издание «Авторевю».

Колесная база кроссовера стала на 89 мм больше, чем у европейского собрата (2977 мм против 2888 мм). Вдобавок для китайского рынка слегка увеличили задний свес внедорожника. В результате общая длина машины выросла на 110 мм, до 4826 мм.

По габаритной высоте китайский GLC стал превосходить европейского на 74 мм. Второй ряд сидений разделен в стандартной пропорции 60:40. На третьем ряду расположили два складных сиденья, а между ними установили подстаканники и разъемы USB Type-C. Эксперты напомнили, что удлиненный Mercedes GLC будет доступен и в пятиместной версии.

Что касается передней части машины, то она такая же, как и у стандартной европейской модели. Виртуальные приборы есть в базовой комплектации (экран на 12,3 дюйма), место центральной консоли занимает вертикальный сенсорный «планшет» на 11,9 дюйма, слегка повернутый к водителю.

Пока гамма автомобилей для китайского рынка состоит всего из двух модификаций. Обе имеют двухлитровую бензиновую турбочетверку, 48-вольтовый стартер-генератор, девятиступенчатый автомат и полный привод 4Matic. У версии GLC 260 L двигатель выдает 204 л.с, а у варианта GLC 300 L выдает 258 л.с. Дизельных модификаций на китайском рынке не будет.

Выпускать длинные кроссоверы станет совместное предприятие Beijing Benz, новые машины на китайском рынке они появятся в марте 2023 года.

12 января в Mercedes-Benz сообщили, что намерены отказаться от бренда EQ, который использовался для обозначения аккумуляторных электромобилей производителя. Отказ от суббренда EQ основан на том, что главный исполнительный директор компании Mercedes-Benz Ола Каэллениус сосредоточился на электромобилях и EQ становится избыточным, поскольку Mercedes всерьез намерен отойти от производства авто с двигателями внутреннего сгорания, а равно и производства таких моторов.