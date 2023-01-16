Названы преимущества и недостатки нового списка штрафов для автомобилистов

Новый перечень неисправностей автомобиля, за которые грозит штраф, необходимо тестировать, чтобы избежать большого количества несправедливых постановлений. На это указал автоэксперт, обозреватель «Известий» Роман Солдатов в понедельник, 16 января.

О подготовке соответствующего проекта стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что инициативу в ближайшее время направят для рассмотрения в Государственную думу, обновленный перечень может вступить в силу уже 1 сентября.

Один из пунктов документа вводит штрафы за использование летней резины в зимний период, а также шипованной резины в летний период.

«Конечно, неисправности, которые потенциально могут привести в аварийной ситуации на дорогах, необходимо исправлять, и порой лучшая мотивация для этого — денежный штраф. Например, наказание за езду на шинах не соответствующих сезону, давно напрашивалось, так как проблем с тем, чтобы вовремя «переобуться» нет, благо дефицита в резине мы не испытываем. Очень правильное решение, на мой взгляд, оставить на откуп регионам длительность сезона, то есть понятно, что в России зима не приходит и не уходит по щелчку, где-то морозы продолжаются, а где-то, наоборот, заканчивается рано», — отметил автоэксперт.

Кроме того, в проекте прописаны штрафы за использование фар, которые не предусмотрены эксплуатационной документацией.

«Штраф за любые модификации фар тоже история необходимая, так как многие Кулибины для буйства красок, в ущерб безопасности, выкручивают яркость фар до слепоты и водителей, и пешеходов», — подчеркнул Солдатов.

По его мнению, в целом, это положительные изменения, однако сомнение вызывают некоторые позиции в перечне, которые противоречат реальной обстановке дел. Например, штрафы за неработающую антиблокировочную систему (ABS).

«Напомню, что Lada на фоне дефицита комплектующих выпускала модели без этой системы, получается, что их владельцев будут на постоянной основе штрафовать вплоть до замены автомобиля? На мой взгляд, законодательство должно соответствовать ситуации, которая преобладает в стране. То есть сейчас у нас есть проблемы с комплектующими и наличием новых автомобилей. Пока на исправление всех недочетов водителю будет даваться 72 часа, в нынешних условиях — это почти нереально. Этот перечень надо тестировать, проверять, потому что иначе мы получим море несправедливых штрафов, которые будут подрывать доверие к сотрудникам ГИБДД и тем методам, которые они используют в работе», — резюмировал обозреватель «Известий».

С 11 января в России вступили в силу изменения в КоАП РФ, предусматривающие штрафные санкции за выброс мусора из окон автомобилей на обочину дорог. Штраф за выброс отходов на обочину дороги составляет от 5 тыс. до 200 тыс. рублей.