Netflix показал темнокожего героя из Новгорода в сериале про викингов

В третьем сезоне сериала «Викинги: Вальхалла», созданном студией Netflix, появился темнокожий персонаж, который по сюжету прибыл из древнего Новгорода. Также авторы населили русский город арабами и китайцами в париках с русыми косами и кокошниками. Об этом стало известно 16 января.

Зрители обвинили режиссеров в искажении исторических фактов, однако другая часть поклонников сериала пояснила, что чернокожий герой на самом деле прибыл из Новгорода, но туда он приехал из Константинополя. Вернуться персонаж не смог из-за набегов печенегов на корабли, курсирующие по Днепру.

Сериал же повествует о путешествии героя Лейфа Эрикссона в Америку, о попытке викингов завоевать Англию и распространении христианства среди народов Скандинавии.

В октябре 2021 года британский актер Ленни Генри сообщил, что в телесериале «Властелин колец» от компании Amazon будут представлены чернокожие хоббиты. Также сценаристы сделали особый акцент на женщинах-героях. Актер уточнил, что они будут людьми, а не хоббитами,