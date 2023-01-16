Более 170 тыс. т рыбы экспортировали из Мурманской области в 2022 году

В 2022 году из Мурманской области экспортировали 171 тыс. т рыбы и рыбной продукции. Об этом пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора сообщает в своем Telegram-канале 16 января.

«Продукция экспортирована в страны Евросоюза, Китай, Вьетнам. Большая часть — 150 тыс. т — направлена в страны Европейского союза (88% от всей экспортируемой продукции)», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет ИА «Би-порт», на треску, пикшу и филе трески пришлось около 140 тыс. т. Также экспортировано 7,7 тыс. т палтуса и филе пикши.

В целом инспекторы проконтролировали вывоз 2043 партий рыбной продукции.

31 декабря стало известно, что правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы на период до 30 июня 2023 года. При этом ограничения не распространяются на экспорт в страны Евразийского экономического союза, Южную Осетию и Абхазию.