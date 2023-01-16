Ростовские власти хотят брать деньги с проходящих по Дону судов

В Ростовской области добиваются введения платы за проход судов по реке Дон. Авторы инициативы ссылаются на то, что в период нереста корабли отпугивают рыбу.

Региональные власти не оставляют попыток реализовать подобную инициативу в течение нескольких лет, начиная с 2020 года, отмечает RostovGazeta.

Причем планируется сделать это на федеральном уровне. Против введения подобной платы выступает Росморречфлот, пишет Donnews со ссылкой на депутата Вячеслава Василенко.

Ранее сообщалось, что власти Ростова-на-Дону планируют направить более 18,5 млн рублей на проект благоустройства берега реки Темерник. Ожидается, что на набережной появится сразу несколько зон, в том числе пешеходные тропинки и дорожки для велосипедистов.