Берег реки Темерник благоустроят в Ростове-на-Дону

Власти Ростова-на-Дону готовы направить свыше 18,5 млн рублей на проект благоустройства берега реки Темерник. Соответствующий тендер объявлен на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать документацию, необходимую для выполнения благоустройства. Ожидается, что на набережной появится сразу несколько зон, в том числе пешеходные тропинки и дорожки для велосипедистов. Пешеходная аллея соединит парк имени Октября и переулок Грибной. Об этом пишет RostovGazeta.

Также на Темернике оборудуют зону проката лодок и территории для выгула собак.

Проект необходимо разработать до середины сентября. Власти выберут подрядчика 26 мая.

В 2022 году в Ростовской области планируют благоустроить 131 парк и сквер. 48 территорий были выбраны для выполнения работ жителями региона.