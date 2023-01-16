Эксперты составили топ причин отказа от покупки квартиры

В 2022 году от покупки квартиры отказывались чаще, чем в 2021-м. Эксперты «НДВ Супермаркет недвижимости» проанализировали сделки на вторичном рынке Московского региона в 2022 году и выделили основные причины отказа от покупки, о которых сообщили «Известиям».

Основной причиной отказа от сделки в 2022 году оказался поиск и выбор квартиры стоимостью ниже первоначально выбранного варианта, уточнили эксперты. В период подготовки необходимого пакета документов для заключения сделки покупатели успевали найти объект дешевле, пояснили в компании.

Также аналитики отметили, что особенно часто такие ситуации стали случаться после мая, когда часть продавцов, желая быстрее продать объект, увеличили размер скидок с привычных 100–200 тыс. рублей до 600–700 тыс. рублей. Покупатели массово отменяли сделки и ожидали наиболее подходящего варианта.

Кроме того, осенью прошлого года увеличилось количество отказов от покупки в связи с отъездом некоторых россиян из страны.

«Уезжающие из страны граждане выставили свои квартиры на продажу, что привело к росту объемов предложения», — рассказали эксперты.

По данным специалистов, покупка квартиры по доверенности в случае отъезда продавца также оказалась в числе причин отказа от сделки. Покупатели считают приобретение жилья по доверенности определенным риском и хотят видеть лично собственника на сделке. Пик отказов по таким сделкам пришелся на сентябрь.

Уехавшие владельцы недвижимости из-за границы начали уведомлять своих покупателей о том, что продажа будет по доверенности. Однако позже покупатели привыкли к данной практике и стали спокойно реагировать, добавили в компании.

Также, как рассказали эксперты, к отказу от сделок привели ситуации с отсутствием доступного встречного варианта для покупки. В ряде случаев собственники, продавая свою квартиру с большой скидкой, не учли, что найти альтернативный вариант на вырученные средства будет проблематично.

«Самой странной причиной, по которой сорвалась покупка квартиры, оказалась рекомендация астролога. Он утверждал, что покупка квартиры негативно скажется на жизни и принесет несчастье», — рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

Она также подчеркнула, что в некоторых ситуациях стоит постараться найти компромисс.

«На случай если сделка срывается, нужно найти компромисс и договориться, насколько это возможно в конкретной ситуации. Когда прийти к решению не получается, не стоит начинать всё сначала. Покупатель и продавец обязательно найдутся», — заключила Мищенко.

11 января ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов сообщил «Известиям», что в первые дни 2023 года более 72% россиян интересовались покупкой вторичной недвижимости, почти 6% приобретением новостроек, остальные — загородной недвижимости.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение цен в Москве в 2023 году.