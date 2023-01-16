Эксперт объяснил разницу ударов по военной и энергетической инфраструктуре Украины

Удары по военной инфраструктуре и штабам уничтожают командные пункты, места размещения войск, логистические центры и военные склады, аккумулирующие поставки вооружения и боеприпасов из стран НАТО. При этом поражаются и объекты, где производится и концентрируется военная техника, рассказал «Известиям» 16 января военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Удары по энергетической инфраструктуре — это отдельная операция, которая длится уже несколько месяцев. Ее цель — лишить Украину нормально работающих военных производств и снизить общий порог управляемости государством. Без электричества нормально не работают ни связь, ни транспорт. Медленнее проходят военные перевозки, что мешает передислокации войск и поставкам оружия, боеприпасов к линии боевого соприкосновения. Всё это существенно осложняет и замедляет работу государства и украинских вооруженных формирований» — объяснил он.

14 января Вооруженные силы России нанесли удар по системе военного управления Украины и связанным с ней энергообъектам. После освобождения Соледара российские подразделения не остановились и в течение 14–15 января продолжили развивать успех в направлении Артемовска (украинское название — Бахмут) и станции Соль.

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Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины