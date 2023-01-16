В России предложили внедрить единую платежку ЖКХ

Минстрой обсуждает возможность внедрения в России «единых платежных документов с использованием индивидуальных и общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов». Это следует из письма министерства в Минцифры и другие ведомства по итогам соответствующего совещания в середине декабря 2022 года (есть у «Известий»).

Сейчас единая форма отсутствует, зачастую общедомовые показания в платежках не отображаются, и граждане не понимают, за что именно платят, сказал эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Обычно в квитанциях указывают только сумму расходов на общедомовые нужды (в том числе, например, уборку подъездов) без подробной разбивки, добавил он.

В пресс-службе Минстроя «Известиям» сообщили, что «реализация меры предполагает переход к электронным платежным документам на оплату ЖКУ», которые будут формироваться в Государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Инициатива нацелена на повышение качества и доступности информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также на снижение расходов по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций, сказали в министерстве.

«Единая платежка придет на смену бизнес-модели расчетных центров, которые берут комиссии за формирование квитанций. Также ГИС ЖКХ как единый оператор исключит существующие сегодня злоупотребления и позволит на госуровне контролировать оборот денег в сфере ЖКХ», — пояснил Склянчук.

Появление единой платежки — важная и полезная инициатива, которая в тренде работы Госдумы по повышению прозрачности отрасли ЖКХ, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Эта мера схожа с законодательными изменениями, обязывающими кредитные организации указывать полную сумму займа в строго определенном месте и крупным шрифтом.

«Потребителю должно быть дано максимально доступное и подробное разъяснение, на что идет каждый рубль, который он оплачивает», — подчеркнул Якубовский.

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Одна за всех: в России могут внедрить единую платежку ЖКХ