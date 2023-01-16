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Мошенники освоили новый способ кражи Telegram-каналов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Интернет-мошенники придумали новую схему кражи популярных каналов Telegram, рассказали «Известиям» 16 января специалисты в области SMM.

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Они выбирают раскрученные блоги или чаты и внедряют туда ботов. Владелец на время закрывает свой канал, и как только он это делает, злоумышленники присваивают доменное имя, объяснил CEO SMMplanner Василий Крылов.

«Чаще всего канал потом используется для рекламы криптовалют», — пояснил эксперт «Известиям».

Активные атаки на блогеров по этой схеме начались в январе 2023 года. Одной из жертв стала владелец Telegram-канала с 20 тыс. подписчиков Евгения Тимербаева.

«Я заметила накрутку не сразу. Как только я посмотрела статистику, решила закрыть канал на несколько дней, а при открытии обнаружила, что мой никнейм уже занят», — рассказала она «Известиям».

Аналогичной историей поделилась владелец Telegram-канала с 16 тыс. подписчиков Вера Чурина.

Специалисты по информационной безопасности отмечают, что в ушедшем году количество пользователей мессенджера значительно выросло, что повысило его популярность в глазах мошенников. Кроме того, за продажу уже раскрученного блога можно выручить большую сумму — от 300 тыс. рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Бот и всё: в Сети появился новый способ кражи Telegram-каналов

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