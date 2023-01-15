Синоптик предупредила о сильных морозах в российских регионах в феврале

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала сильные морозы в нескольких регионах России в феврале.

В беседе с «Российской газетой» в воскресенье, 15 января, специалист отметила, что на европейской территории страны, а также в Черноземье, Поволжье и на юге России ожидается температура ниже нормы.

В частности, ниже средних значений будут показатели в Брянской, Белгородской и Курской областях, в части Краснодарского края и Ростовской области, а также в Херсонской, Запорожской областях, Луганской и Донецкой народных республиках, пишет сайт kp.ru.

Также холодным второй месяц года может быть и в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и Астрахани.

Помимо этого, ниже климатической нормы будет на юге Омской области, на Урале, на юге Тюменской области, на Сахалине, в Приморье, в Хабаровском крае.

В центральных областях в феврале будет преимущественно –8...–13 градусов, днем –2...–7 градусов. В ночное время в периоды похолодания столбики термометров будут опускаться до отметки –20 градусов. По словам Паршиной, это практически январская погода.

В Ленинградской области, а также в Архангельской и Вологодской областях, в Коми, Карелии и Мурманской области февраль, согласно прогнозам, будет теплее обычного. Температура воздуха по ночам в среднем будет опускаться до –10 градусов, днем столбики термометров будут показывать до –2 градусов. Для Севера, по словам Паршиной, это очень мягкая погода.

Специалист отметила, что осадков в феврале выпадет достаточно мало. Серьезных снегопадов на европейской территории страны пока не ожидается. Много же осадков, предположительно, будет в Иркутской области и Красноярском крае.

Также 15 января сообщалось, что в Якутии школьников переведут на дистанционное обучение с 16 по 18 января из-за сильных морозов. По прогнозам специалистов, в ближайшие дни столбики термометров в республике могут опуститься до –65 градусов, пишет RT.

13 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал НСН, что неоднородность зимней погоды связана со слабым влиянием солнечной энергии. По его словам, зимой «солнечная энергия практически не играет роли, температура зависит только от перемещения воздушных масс: если они идут с юга, то будет очень тепло, если с севера, то очень холодно». Также синоптик отметил, что зима 2022–2023 годов фактически не соответствует климатическим нормам.

13 января Вильфанд рассказал, что ожидать крещенских морозов в Москве в этом году не стоит. По его словам, все предварительные прогнозы на 19 января показали в Москве оттепель, отмечает телеканал «360». Согласно прогнозам, 18-го и 19-го числа столбики термометров покажут до +6 градусов.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в столице до вечера вторника, 17 января, действует «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Также 13 января врач-невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала, как снизить вред для здоровья из-за резкой смены погоды. По ее словам, для того чтобы избежать рисков для здоровья, следует проводить метеопрофилактику, заключающуюся в правильном питании, умеренной физической активности, соблюдении режима работы и сна, а также закаливании организма. Проводить ее следует постоянно, а не ситуативно, отмечает телеканал «Звезда».