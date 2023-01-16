Бег попутал: Непряевой не хватает конкуренции в России

Сильнейшие лыжники страны провели первые соревнования в 2023 году. На шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре они разыграли медали в классическом спринте, коньковой «разделке» на 10 км у женщин и 15 км у мужчин, а также в скиатлоне. Всё золото этапа забрали спортсмены из группы Юрия Бородавко. Самым ожидаемым событием этапа считалась встреча в спринте Сергея Устюгова и Александра Большунова. Предыдущие старты отметились суровой борьбой между лыжниками и громкими высказываниями в адрес друг друга. Устюгов шутил, что обыграл «мешков», и обвинял Сан Саныча в некрасивых действиях на трассе, Большунов в ответ советовал Сергею бегать с камерой. Всё закончилось жесткой аварией на этапе в Красногорске, в которой Александр разбил в кровь лицо и получил сотрясение.

Вопреки ожиданиям этап в Сыктывкаре новых скандалов в противостоянии олимпийских чемпионов так и не принес. Устюгов, работающий по своему плану, решил не выступать в классическом спринте. Из трех гонок этапа он выбрал единственную с раздельным стартом — на 15 км свободным стилем, поэтому с Большуновым на трассе не пересекался.

Терентьев обошел Большунова в спринте

В спринте золото разыграли два Александра — Большунов и Терентьев. Лыжники бодались до самого финиша, но победа досталась более молодому и менее титулованному. Терентьев всё больше оправдывает звание одного из лучших спринтеров мира. В начале сезона у него не всё получалось в этой дисциплине — в первых трех гонках он остался без медалей. Зато сейчас у Александра три победы подряд. За счет них Терентьев вырвался на первое место спринтерского зачета, опережая Большунова на три очка. При этом в текущем сезоне осталось всего две спринтерские гонки Кубка России: в феврале в Красногорске и в апреле в Кировске.

Если с Большуновым еще можно бороться в отдельных гонках, то за общую победу — бесполезно. Оставшиеся два дистанционных старта он забрал более чем уверенно. В 15-километровой коньковой «разделке» Сан Саныч начал «молотить» сразу, со старта. Уже на отметке 4,1 км его преимущество над соперниками было от 17 секунд, а на финише выросло до +47. В скиатлоне же классическую часть гонки он прошел в группе, а коньком начал потихоньку скидывать конкурентов. В итоге финишировал Большунов в одиночестве: 27 секунд преимущества над Ильей Семиковым, который стал вторым, 28 — над третьим местом, Алексеем Червоткиным.

— Как Большунову находить мотивацию? У каждого есть надежда, что россиян могут пустить на чемпионат мира, пусть и в следующем году. Каждый спортсмен верит, что проблема решится. Поэтому нельзя стоять на месте, — отметила в беседе с «Известиями» призер чемпионата мира Наталья Матвеева.

Небольшим скандалом завершилась 15-километровая гонка. На этот раз Большунов и Устюгов оказались ни при чем. Серебро в этой гонке забрал Артем Мальцев, а бронзовых призеров сначала оказалось сразу двое — Алексей Шемякин и Илья Порошкин, показавшие абсолютно одинаковое время. По стадиону уже объявили, что медали в итоге получат оба. Однако были произведены дозамеры, и прямо перед награждением Шемякина развернули: третье место досталось Порошкину.

Превосходство Натальи Непряевой

У девушек борьбу за первую строчку общего зачета ведут Наталья Непряева и Вероника Степанова. В начале сезона первую строчку удерживала Степанова. Однако это было больше связано с тем, что Наталья пропустила целый этап в Чусовом из-за болезни.

Лыжный уикенд в Сыктывкаре Непряева провела идеально. В классическом спринте Степанова отсутствовала, но была надежда, что конкурировать с Натальей сможет Анастасия Фалеева. Этой зимой ей один раз удалось подвинуть с первого места обеих олимпийских чемпионов в данной дисциплине. Однако на этот раз Непряева сопернице шансов не оставила.

В «разделке» даже пропустившая спринт Степанова любимым коньковым ходом не смогла угнаться за Натальей. На 10 км лидер общего зачета выиграла у всех больше 25 секунд.

В скиатлоне казалось, что у Вероники всё же есть шанс: после проигрыша классической части гонки она догнала соперницу свободным стилем. Однако на последний отрезок сил ей не хватило. Непряева выиграла три гонки из трех, упрочив свое лидерство в Кубке России.

— Хотелось бы большей борьбы у девушек. Особый расчет был на Веронику Степанову. Были гонки, когда она на лыжне показывала достаточно неплохой ход. Надеялся на то, что она сможет создать более серьезную конкуренцию, чтобы эта конкуренция дала возможность обеим спортсменкам подняться на более высокий уровень функционального состояния, — сказал «Известиям» тренер Юрий Бородавко.

В расписании Кубка России остается всего два этапа. Похоже, уже никто не сможет отобрать у Большунова и Непряевой победу в общем зачете. Конечно, теоретические шансы сделать это сохраняются. Тем более группа Бородавко планирует пропустить следующий этап в Красногорске, чтобы лучше подготовиться к главному старту сезона — соревнованиям «Чемпионские высоты».