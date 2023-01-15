Женщина пыталась в термосе вывезти на Украину оружейные микросхемы

Женщина пыталась в термосе с компотом вывезти на Украину 50 микросхем для создания вооружения. Об этом 15 января сообщил источник «Известий».

Преступницу задержали 12 января во время досмотра на железнодорожном вокзале в Брянске. Помимо микросхем при ней было 175 радиодеталей. Предполагалось, что незаконный груз отправится на Украину транзитом через Белоруссию и Польшу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 30, ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

Ранее, 10 января, таможенники пресекли попытку вывоза из Минеральных вод в Тель-Авив (Израиль) монет XIX века. Мужчина был задержан в аэропорту. Ценные монеты он спрятал в кошельке, смешав с обычными.