Появились кадры с места крушения самолета с россиянами в Непале

В распоряжении «Известий» появились кадры с места крушения пассажирского самолета в Непале. По последним данным, на борту находились 72 человека, четверо из которых россияне.

Как отметили местные СМИ, все находившиеся на борту люди погибли. Уже извлечены из-под обломков тела минимум 40 человек.

Посол России в Непале Алексей Новиков в беседе с ТАСС подтвердил гибель четырех россиян. Как уточнили в посольстве, самолет выполнял рейс номер YT 691 по маршруту Катманду – Покхара.

Воздушное судно упало вскоре после взлета. В числе 68 пассажиров были граждане РФ, Индии, Франции, Аргентины и Ирландии.

Как сообщило агентство ANI в Twitter, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета.

В то же время в соцсетях расходится видео, предположительно, момента перед крушением самолета. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно приближается к земле.