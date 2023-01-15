Посол РФ в Непале подтвердил гибель четырех россиян при крушении самолета

Посол России в Непале Алексей Новиков 15 января подтвердил гибель четырех россиян на борту упавшего в Покхаре самолета авиакомпании Yeti Airlines.

«К сожалению, четверо граждан РФ погибли. Мы находимся в постоянном контакте с непальскими властями и окажем все необходимое содействие родственникам погибших россиян», — рассказал он корреспонденту ТАСС.

Ранее сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа упавшего самолета погибли.

О крушении судна стало известно утром в воскресенье. На борту находились 72 человека из Аргентины, Франции, Ирландии и Индии. Посольство РФ в Непале сообщало, что среди них было также и четверо россиян.

Как сообщило агентство ANI в Twitter, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал созывает экстренное заседание кабинета министров в связи с крушением самолета.

В то же время в соцсетях расходится видео, предположительно, момента перед крушением самолета. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно приближается к земле.