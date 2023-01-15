Момент падения пассажирского самолета в Непале попал на видео

В соцсетях и непальских СМИ 15 января расходится видеофрагмент, предположительно, крушения пассажирского самолета авиакомпании Yeti Airlines с 72 людьми на борту.

На кадрах видно, как самолет, летящий на небольшой высоте, резко уходит в сторону, буквально заваливаясь на бок, и приближается к земле.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. Пассажирский самолет непальской авиакомпании Yeti Airlines упал после взлета вблизи города Покхара. По последним данным СМИ, погибли не менее 35 человек. Всего на борту находились 72 человека, из них 68 пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

На месте крушения работают спасатели, причины трагедии устанавливаются.