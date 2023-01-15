Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Непале самолета погибли

Все 68 пассажиров и четыре члена экипажа самолета авиакомпании Yeti Airline, потерпевшего крушение утром 15 января, погибли. Об этом сообщил телеканал News18 со ссылкой на представителя местных властей.

О крушении воздушного судна стало известно ранее в воскресенье. Самолет непальской авиакомпании упал после взлета вблизи города Покхара. По последним данным, на борту среди 68 пассажиров находились четверо россиян.

Премьер Непала созывает экстренное заседание правительства в связи с крушением самолета. Причины трагедии устанавливаются, на месте работают экстренные службы.

В то же время в соцсетях расходится видео, предположительно, момента перед крушением самолета. На кадрах видно, как воздушное судно стремительно приближается к земле.