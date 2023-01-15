Реклама
Прямой эфир
Общество
СК РФ возбудил более 2 тыс. дел в отношении украинских националистов
Общество
Температура воздуха в Якутии упала ниже -50 градусов
Мир
СМИ сообщили о возобновлении работы метро Харькова
Общество
Суд арестовал на два месяца замглавы Владивостока по делу о получении взятки
Мир
В Турции отметили рост силы России после каждого нападения Запада
Мир
США поставят Украине колесные БМП вместо гусеничных из-за их нехватки
Армия
В ДНР заявили о попытках Украины создать новый гаубичный дивизион с помощью США
Общество
Глава администрации Печоры обвинил жителей дома в полопавшихся от мороза трубах
Мир
США выделят грант на развитие «критического мышления» у сербской молодежи
Мир
Неизвестный открыл стрельбу по участникам похоронной процессии в Лондоне
Мир
WSJ предупредила о критическом уровне резервов США из-за поставок оружия Украине
Мир
Экс-сотрудник Белого дома заявил об истощении военных запасов НАТО и США

В Польше назвали русофобию основным политическим инструментом страны

Myśl Polska: русофобия стала основным политическим инструментом Польши
0
Фото: Global Look Press/Celestino Arce
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Русофобия всегда занимала важное место в политике Польши, но после начала специальной военной операции по защите Донбасса, стала основным политическим инструментом. Об этом заявил 12 января журналист Витольд Модзелевский в материале для еженедельника Myśl Polska.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
Глава СПЧ Валерий Фадеев — о «культуре отмены» на Западе, иностранных соцсетях и переговорах РФ и Украины

«Русофобия в Польше была частью «политического спорта» — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса», — написал он.

Модзелевский отметил, что русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Кроме того, между сторонами шло «соревнование в области антироссийской риторики», использование которой делает их заложниками ситуации, добавил он.

«После февраля 2022 это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер», — подчеркнул он.

Обозреватель также обратил внимание на то, что тренд на русофобию задает не только политика, но и пресса. С помощью СМИ утверждается, что «ненависть и презрение ко всему русскому объединяет уже всех поляков», указал он.

Ранее, 31 мая 2022 года, сообщалось, что, согласно результатам международного опроса, Польша считается самой русофобской страной в мире. Исследование проводилось в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также Европы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа тогда сказал в беседе с «Известиями», что русофобские настроения в Польше наблюдаются последние 30 лет, причем с каждым годом проявлений всё больше. По его словам, Варшава пытается «подхватить знамя русофобии и зарабатывать на этом политические дивиденды».

30 марта премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия в Польше сейчас является мейнстримом и Польша намерена установить в этом направлении «стандарты определенного рода».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023