Русофобия всегда занимала важное место в политике Польши, но после начала специальной военной операции по защите Донбасса, стала основным политическим инструментом. Об этом заявил 12 января журналист Витольд Модзелевский в материале для еженедельника Myśl Polska.

«Русофобия в Польше была частью «политического спорта» — бессмысленной борьбы, отнимающей значительную часть потенциала политического класса», — написал он.

Модзелевский отметил, что русофобия была свойственна как правящей элите, так и оппозиции. Кроме того, между сторонами шло «соревнование в области антироссийской риторики», использование которой делает их заложниками ситуации, добавил он.

«После февраля 2022 это соревнование стало единственной осью политической повестки и начало приобретать гротескный характер», — подчеркнул он.

Обозреватель также обратил внимание на то, что тренд на русофобию задает не только политика, но и пресса. С помощью СМИ утверждается, что «ненависть и презрение ко всему русскому объединяет уже всех поляков», указал он.

Ранее, 31 мая 2022 года, сообщалось, что, согласно результатам международного опроса, Польша считается самой русофобской страной в мире. Исследование проводилось в 52 странах Азии, Северной и Латинской Америке, а также Европы.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа тогда сказал в беседе с «Известиями», что русофобские настроения в Польше наблюдаются последние 30 лет, причем с каждым годом проявлений всё больше. По его словам, Варшава пытается «подхватить знамя русофобии и зарабатывать на этом политические дивиденды».

30 марта премьер-министр страны Матеуш Моравецкий заявил, что русофобия в Польше сейчас является мейнстримом и Польша намерена установить в этом направлении «стандарты определенного рода».