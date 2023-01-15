Температура воздуха в Якутии упала ниже -50 градусов

Этой ночью температура воздуха в Якутске опустится ниже –50 градусов. Об этом сообщили в местном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Днем 15 января синоптики ожидают от –48 до –50 градусов и от –50 до –52 ночью.

Как отметили синоптики, 14–18 января в Якутске ожидается аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более.

В ряде районов Якутии ожидаются морозы до –62 градусов.

11 января жителей ЯНАО призвали без необходимости не выходить на улицу из-за сильных морозов. Температура воздуха опускалась в регионе до –48 градусов.