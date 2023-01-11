Жителей Ямала призвали не выходить на улицу без необходимости из-за морозов
В ЯНАО местных жителей призвали без необходимости не выходить на улицу 11 января из-за сильных морозов. Об этом во вторник, 10 января, сообщается на сайте департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа.
Так, в среду, 11 января, температура воздуха в регионе может составить до -45 градусов днем и до -48 градусов ночью.
Также в среду ожидается переменная облачность, местами небольшой, днем по западу — умеренный снег. В отдельных районах возможен морозный туман и изморозь.
В этой связи департамент гражданской защиты ЯНАО попросил жителей региона по возможности оставаться дома, а также отложить поездки по загородным автодорогам и не оставлять детей и домашних животных на улице без присмотра, пишет RT.
Также жителей призвали не перегружать сети электрическими приборами и следить за исправностью электроприборов, печей и дымодохов.
9 января синоптики зафиксировали в Якутии мороз почти –60 градусов. По данным метеорологов, в Оймяконе было зарегистрировано –59 градусов, в некоторых районах установились морозы ниже –45 градусов.
В конце декабря метеорологи рассказали о погоде в ЯНАО в январе. По данным специалистов, в среднем столбики термометров будут показывать от -22 до -25 градусов, однако до середины месяца по ночам возможны морозы до -40 градусов. Количество осадков составит 22-32 мм, отмечает телеканал «360».