Почти 60 градусов мороза зафиксировали синоптики на полюсе холода в Оймяконе
Синоптики зафиксировали в Якутии мороз почти –60 градусов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.
По данным метеорологов, в Оймяконе было зарегистрировано –59 градусов, в некоторых районах установились морозы ниже –45 градусов, пишет RT.
Отмечается, что на территории республики небольшой, на юго-западе умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе преимущественно без осадков, в населенных пунктах центральной части местами морозные туманы, пишет Федеральное агентство новостей.
«Днем –35…–40, на северо-востоке и северо-западе –45…–50, на юге –23…–28, на юго-западе местами –11…–16. В городе Якутске –38 градусов», — приводит телеканал «360» слова специалистов.
Ранее в Якутии столбик термометра преодолевал отметку –60 градусов в конце декабря. В селе Оймякон 24 декабря зафиксировали мороз –61 градус, напоминает телеканал «Звезда».
Еще ранее, 12 декабря, якутские синоптики зафиксировали в селе Оймякон температуру –59 градусов . Ранее в этот день на аэрологической станции «АЭ Оймяконе», которая расположена в селе Томтор Оймяконского района, столбик термометра опускался до отметки –60 градусов.