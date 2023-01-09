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Почти 60 градусов мороза зафиксировали синоптики на полюсе холода в Оймяконе

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Фото: РИА Новости/Руслан Шамуков
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Синоптики зафиксировали в Якутии мороз почти –60 градусов. Об этом в понедельник, 9 января, сообщается на сайте Якутского управления по Гидрометеорологии.

По данным метеорологов, в Оймяконе было зарегистрировано –59 градусов, в некоторых районах установились морозы ниже –45 градусов, пишет RT.

Отмечается, что на территории республики небольшой, на юго-западе умеренный снег, на северо-востоке, северо-западе преимущественно без осадков, в населенных пунктах центральной части местами морозные туманы, пишет Федеральное агентство новостей.

«Днем –35…–40, на северо-востоке и северо-западе –45…–50, на юге –23…–28, на юго-западе местами –11…–16. В городе Якутске –38 градусов», — приводит телеканал «360» слова специалистов.

Ранее в Якутии столбик термометра преодолевал отметку –60 градусов в конце декабря. В селе Оймякон 24 декабря зафиксировали мороз –61 градус, напоминает телеканал «Звезда».

Еще ранее, 12 декабря, якутские синоптики зафиксировали в селе Оймякон температуру –59 градусов . Ранее в этот день на аэрологической станции «АЭ Оймяконе», которая расположена в селе Томтор Оймяконского района, столбик термометра опускался до отметки –60 градусов.

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