Суд арестовал на два месяца замглавы Владивостока по делу о получении взятки

Суд арестовал заместителя мэра Владивостока Алексея Ляйфера за получение взятки. Об этом 15 января говорится в сообщении Фрунзенского районного суда.

Уточняется, что вице-мэр города обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. Ляйфер проведет под стражей два месяца.

На официальном портале городской администрации указано, что замглавы города руководит управлениями муниципальной собственности Владивостока, градостроительства, архитектуры и строительства объектов городского округа. Также Ляйфер является начальником местного правового управления и управления охраны окружающей среды и природопользования.

10 января сообщалось, что суд в Китае вынес смертный приговор бывшему члену партийного комитета министерства государственной безопасности, экс-генералу Лю Яньпину за получение взятки. Чиновник подозревается в коррупции на сумму более 234 млн юаней (около $34 млн).