В Китае приговорили к смертной казни экс-генерала министерства госбезопасности

В Китае Народный суд промежуточной инстанции города Чанчунь публично вынес смертный приговор бывшему члену партийного комитета министерства государственной безопасности, экс-генералу Лю Яньпину за получение взятки на сумму более 234 млн юаней (около $34 млн). Об этом сообщило китайское издание Thepaper во вторник, 10 января.

Суд установил, что с 2001 по 2022 год Лю Яньпин незаконно помогал третьим лицам в бизнесе и урегулировании различных дел.

Отмечается, что бывший чиновник был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Подсудимый признал свою вину и раскаялся.

«По истечении отсрочки в два года смертный приговор может быть заменен на пожизненное заключение в соответствии с законом, без возможности замены или условно-досрочного освобождения», — говорится в сообщении.

В соответствии с решением суда Лю Яньпин был также приговорен к конфискации всего личного имущества.

Ранее, в сентябре 2022 года, суд города Чанчунь приговорил экс-замминистра общественной безопасности КНР Сунь Лицзюня к смертной казни. Он обвинялся в получении взяток, манипулировании рынком ценных бумаг и незаконном хранении оружия.

Отмечалось также, что приговор может быть изменен через два года на пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смягчение наказания.

В том же месяце бывшего министра юстиции Китая, экс-замглавы министерства общественной безопасности страны Фу Чжэнхуа также приговорили к смертной казни. Как установили правоохранители, подсудимый получил взятки на сумму более 117 млн юаней (около $16,5 млн). Кроме того, бывший чиновник покровительствовал некоторым лицам в ведении бизнеса и скрывал улики о предполагаемых тяжких преступлениях своего младшего брата.