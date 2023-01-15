Женщина и трое детей погибли при пожаре в Омской области

В частном доме Павлоградского района Омской области при пожаре погибла женщина с тремя детьми. Об этом сообщили в воскресенье,15 января, в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Как отмечается в сообщении, пожар произошел в ночь с 14 на 15 января в частном доме в деревне Белоусовка. Возраст погибших детей оценивается в два, семь и девять лет.

На место происшествия выехали следователи, которые приступят к осмотру дома после тушения пожара. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее, 14 января, было возбуждено уголовное дело из-за гибели двоих детей в результате пожара в частном доме в Ленинградской области. По предварительной информации, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электрической проводки.