Дело возбуждено по факту гибели двоих детей при пожаре в Ленобласти
Двое детей погибли в результате пожара в частном доме в Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 14 января, сообщила пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
«По предварительным данным следствия, в ночное время 14 января в частном доме в поселке Портовое Приозерского района Ленинградской области произошел пожар, в результате которого погибли двое малолетних детей», — говорится в сообщении.
Возгорание, предварительно, произошло из-за аварийного режима работы электрической проводки.
На место происшествия выехали следователи, сотрудники полиции, эксперты и МЧС.
По факту обнаружения тел двух малолетних детей 11 и 9 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).
Все обстоятельства произошедшего выясняются, назначены необходимые экспертизы.
Ранее, 13 января, женщина и ее семилетний сын погибли при пожаре в жилом доме в Томской области. Причиной гибели людей стало отравление продуктами горения. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.