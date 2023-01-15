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Экс-замминистра обороны Ирана был повешен после обвинения в шпионаже в пользу МИ-6

Экс-замминистра Ирана казнили за шпионаж в пользу Британии
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Фото: REUTERS/West Asia News Agency
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Бывшего заместителя министра обороны Ирана Алиреза Акбари бы повешен после обвинения в шпионаже в пользу британской разведывательной службы МИ-6. О приведении приговора в силу сообщает иранское информагентство Tasnim 14 января со ссылкой на судебный медиацентр.

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По данным агентства, он был приговорен к смертной казни по обвинению в коррупции и широкомасштабных действиях против внутренней и внешней безопасности страны путем шпионажа в пользу разведывательной службы британского правительства.

Акбари занимал пост заместителя минобороны с 1995 по 2005. Он имел британское гражданство и после ареста в период с 2019 по 2020 год и предъявления обвинений обжаловал приговор, но Верховный суд Ирана отклонил апелляцию.

На фоне казни Акбари Великобритания временно отозвала своего посла из Ирана 14 января. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли также отметил, что Лондон рассматривает другие меры в отношении Ирана.

Как отмечается, ранее британская сторона отговаривала Тегеран от исполнения смертного приговора в отношении Акабари.

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