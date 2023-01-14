Великобритания отозвала посла из Ирана

Великобритания временно отозвала своего посла из Ирана, а также начала рассматривать другие меры в отношении Тегерана, сообщил МИД королевства 14 января.

По словам министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, решение принято на фоне казни в Иране британско-иранского гражданина, экс-заместителя министра обороны Алирезы Акбари.

«Сегодня Великобритания ввела санкции против генерального прокурора Ирана, вызвала поверенного в делах Ирана и временно отозвала посла Великобритании для консультаций», — написал Клеверли в Twitter.

Глава МИД Британии также отметил, что Лондон рассматривает другие меры в отношении Ирана.

Иранские СМИ в субботу сообщили, что власти Ирана привели в исполнение смертный приговор в отношении Алирезы Акбари, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб. Британия ранее призывала Иран отменить казнь.

2 января стало известно, что Верховный суд Ирана приговорил участника недавних беспорядков Мохаммада Боругани к смертной казни. Как уточняется, осужденный напал с ножом на одного из сотрудников сил безопасности, планируя его убить.