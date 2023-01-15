Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мужчина погиб от взрыва самодельной петарды в парке Москвы
Общество
Михалков назвал Чурикову гениальным и незаменимым человеком
Происшествия
В Смоленске ребенок упал в открытый люк
Мир
Арестович заявил, что летевшую над Днепропетровском ракету сбила ПВО Украины
Происшествия
В Ростове на остановке поезда найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев
Мир
Зрители в Словакии и Чехии назвали роль Чуриковой в сказке «Морозко» самой запоминающейся
Происшествия
В ДТП в Мурманской области пострадали пять человек
Мир
В Португалии тысячи учителей вышли на протесты с требованием повысить зарплаты
Мир
Полянский указал на отсутствие у ГА ООН полномочий для создания трибунала против РФ
Армия
Модернизированные Т-90М поразили цели по установленным координатам в рамках СВО
Мир
Адвокат Байдена нашел еще пять секретных материалов в доме президента в Уилмингтоне
Армия
Матрос Курмазов спас раненых товарищей по штурмовой группе и отбил контратаку врага

В Ростове на остановке поезда найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев

0
Фото: КрыльяTV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец смешанных единоборств из Северной Осетии Георгий Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. Об этом в субботу, 14 января, сообщает Telegram-канал «КрыльяTV» со ссылкой на информированный источник.

«На остановке в Ростове-на-Дону его нашли мертвым. За ним выехали родственники. Причина смерти пока не известна», — рассказал собеседник портала.

Георгий Гаглоев провел три боя в поп-ММА. Из проведенных поединков проиграл во всех трех. В своей бойцовской карьере встречался в поединках с такими соперниками, как Саймумин Метро Люблино Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва Виллагра Даниел Иван. Выступал на турнирах таких промоушенов, как «Наше дело», Hype Fighting и ARENA.

Накануне, 13 января, чемпионка по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в возрасте 23 лет. По данным «Известий», авария произошла днем ранее в 13:30 на 163-м километре трассы в Лахденпохском районе. Салямова ехала на пассажирском сиденье в Mitsubishi Lancer, когда в машину влетел Volkswagen Tiguan.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023