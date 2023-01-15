В Ростове на остановке поезда найден мертвым боец ММА Георгий Гаглоев

Боец смешанных единоборств из Северной Осетии Георгий Гаглоев найден мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Москвы во Владикавказ. Об этом в субботу, 14 января, сообщает Telegram-канал «КрыльяTV» со ссылкой на информированный источник.

«На остановке в Ростове-на-Дону его нашли мертвым. За ним выехали родственники. Причина смерти пока не известна», — рассказал собеседник портала.

Георгий Гаглоев провел три боя в поп-ММА. Из проведенных поединков проиграл во всех трех. В своей бойцовской карьере встречался в поединках с такими соперниками, как Саймумин Метро Люблино Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва Виллагра Даниел Иван. Выступал на турнирах таких промоушенов, как «Наше дело», Hype Fighting и ARENA.

Накануне, 13 января, чемпионка по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в автокатастрофе в возрасте 23 лет. По данным «Известий», авария произошла днем ранее в 13:30 на 163-м километре трассы в Лахденпохском районе. Салямова ехала на пассажирском сиденье в Mitsubishi Lancer, когда в машину влетел Volkswagen Tiguan.