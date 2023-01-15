Реклама
Прямой эфир
Мир
Неизвестный открыл стрельбу по участникам похоронной процессии в Лондоне
Мир
WSJ предупредила о критическом уровне резервов США из-за поставок оружия Украине
Мир
Экс-сотрудник Белого дома заявил об истощении военных запасов НАТО и США
Стиль
Россиянка Анна Линникова не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Вселенная»
Спорт
Умар Нурмагомедов нокаутировал Барселоса в первом раунде на UFC Fight Night 217
Общество
Спасенные в Приморье котята дальневосточного леопарда обжились в вольере
Мир
Представительница США выиграла конкурс «Мисс Вселенная»
Армия
Источник рассказал о ежедневных ударах российских артрасчетов по украинским позициям
Мир
Экс-замминистра обороны Ирана был повешен после обвинения в шпионаже в пользу МИ-6
Мир
Маккарти назвал причиной недоверия правительству США махинации Байдена с документами
Спорт
Овечкин забросил 810-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки
Происшествия
Украинские националисты выпустили три натовских снаряда по Горловке

Названы города с самым доступным для покупки жильем за маткапитал

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинске, Омске и Волгограде за материнский капитал на первого ребенка молодые семьи могут приобрести больше всего квадратных метров вторичного жилья. Об этом «Известиям» рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

Искусство обмена: в РФ упростят продажу жилья с детскими долями
С какими сложностями сегодня сталкиваются семьи, купившие квартиру с использованием маткапитала

Эксперты посчитали, сколько квадратных метров можно приобрести в российских мегаполисах за счет средств маткапитала с учетом средней стоимости жилья.

На первом месте Челябинск, где можно купить более 8 квадратов, на втором месте Волгоград (6,6 кв. м), на третьем — Омск (6,5 кв. м). На четвертом месте Воронеж (6,2 кв. м), на пятом Пермь (5,8 кв. м). Также в десятку лидеров вошли Самара (5,6 кв. м), Ростов-на-Дону (5,5 кв. м), Екатеринбург (5,4 кв. м), Красноярск (5,3 кв. м) и Уфа (5,2 кв. м), рассказали аналитики.

В Москве можно приобрести всего 1,7 кв. м, а в Санкт-Петербурге — 2,8 квадрата. С учетом средней стоимости квадратного метра вторичного жилья в целом по России — 92,93 тыс. рублей, за материнский капитал можно приобрести 5,6 квадрата.

«С 1 февраля мы ожидаем рост спроса на квартиры со стороны обладателей материнского капитала после его индексации. За первого ребенка он вырастет до 589,5 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка — 779 тыс. рублей. В случае если материнский капитал на первого ребенка уже был получен ранее, выплата за второго составит 189,5 тыс. рублей», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, часть молодых семей уже начали поиск вариантов квартир, опасаясь, что в случае роста спроса может скорректироваться и цена квартир.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023