Названы города с самым доступным для покупки жильем за маткапитал

В Челябинске, Омске и Волгограде за материнский капитал на первого ребенка молодые семьи могут приобрести больше всего квадратных метров вторичного жилья. Об этом «Известиям» рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

Эксперты посчитали, сколько квадратных метров можно приобрести в российских мегаполисах за счет средств маткапитала с учетом средней стоимости жилья.

На первом месте Челябинск, где можно купить более 8 квадратов, на втором месте Волгоград (6,6 кв. м), на третьем — Омск (6,5 кв. м). На четвертом месте Воронеж (6,2 кв. м), на пятом Пермь (5,8 кв. м). Также в десятку лидеров вошли Самара (5,6 кв. м), Ростов-на-Дону (5,5 кв. м), Екатеринбург (5,4 кв. м), Красноярск (5,3 кв. м) и Уфа (5,2 кв. м), рассказали аналитики.

В Москве можно приобрести всего 1,7 кв. м, а в Санкт-Петербурге — 2,8 квадрата. С учетом средней стоимости квадратного метра вторичного жилья в целом по России — 92,93 тыс. рублей, за материнский капитал можно приобрести 5,6 квадрата.

«С 1 февраля мы ожидаем рост спроса на квартиры со стороны обладателей материнского капитала после его индексации. За первого ребенка он вырастет до 589,5 тыс. рублей, а при рождении второго ребенка — 779 тыс. рублей. В случае если материнский капитал на первого ребенка уже был получен ранее, выплата за второго составит 189,5 тыс. рублей», — рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, часть молодых семей уже начали поиск вариантов квартир, опасаясь, что в случае роста спроса может скорректироваться и цена квартир.