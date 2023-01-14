Яна Поплавская назвала уникальной актрису Инну Чурикову

Актриса, теле- и радиоведущая Яна Поплавская в разговоре с «Известиями» 14 января поделилась воспоминаниями о скончавшейся ранее в этот день народной артистке СССР Инне Чуриковой.

Она выразила сожаление об утрате и рассказала, что во всем восхищалась Чуриковой. Поплавская отметила, что ее старшая коллега была уникальной актрисой и подобных ей не было на протяжении десятилетий и нет до сих пор.

«И вам честно скажу, что я до сих пор не могу поверить, что ее нет. Всегда казалось, что она есть, будет и будет всегда», — сказала Поплавская.

Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни 14 января, причина смерти не называется. Прощание с ней состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Еще в школьные годы участвовала в спектаклях молодежной студии при Московском драматическом театре им. К.С. Станиславского. В 1965 году окончила актерский факультет ВТУ (институт) им. М.С. Щепкина. До 1968 года работала во МТЮЗе, затем с 1975 по 2023 год — в «Ленкоме». Снялась более чем в 40 фильмах, в числе которых «Я шагаю по Москве» (1964), «Морозко» (1964) и «Стряпуха» (1966). Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».