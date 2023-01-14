Реклама
Прямой эфир
Мир
Госдеп США планирует выделить до $250 тыс. на «укрепление демократии» в Грузии
Мир
Американский политик потребовал отстранить Байдена за военные преступления
Мир
В ДНР назвали поставки ББМ Stryker свидетельством истощения запасов бронетехники ВСУ
Мир
В США сообщили об отправке представителей на Украину для контроля вооружений
Мир
Украинские СМИ сообщили о звуках взрывов в Киеве и Буче
Мир
В Госдепе заявили о скором прибытии в Москву нового посла США Трейси
Мир
Постпред КНР при ООН назвал западный миропорядок повергающим в хаос
Спорт
Два саудовских клуба заинтересовались подписанием контракта с Месси
Мир
The Nation указала на уверенность США в безнаказанности за военные преступления
Мир
В Кентукки инициировали запрет TikTok на государственных устройствах
Мир
Bloomberg сообщило о поданном на Twitter иске из-за утечки данных пользователей
Мир
Эзру Миллера приговорили к году исправительных работ за незаконное проникновение

Билл Гейтс предсказал «супербезопасное» ядерное оружие и вкусное искусственное мясо

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Nir Alon
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глобальное потепление превысит отметку в 1,5 градуса Цельсия, ядерное оружие сможет быть «супербезопасным», а искусственное мясо станет «очень вкусным». Такие ответы пользователям Reddit дал миллиардер-филантроп и соучредитель Microsoft Билл Гейтс.

Тепловой удар: об изменениях климата и его последствиях
Аномально теплые зимы, природные катаклизмы, лесные пожары и даже неожиданные похолодания — все эти явления, которые обсуждаются в обществе не первый год, стали последствием происходящих на земле изменений климата. «Известия» изучили существующие климатические модели, на основании которых специалисты делают долгосрочные прогнозы, и посмотрели, что может ждать Россию к концу столетия в случае, если события будут развиваться по самому жесткому сценарию.

По его словам, миру не удастся избежать превышения максимума, установленного в Парижском соглашении по климату 2015 года. Показатель в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем будет превышен.

Гейтс также указал, что неудачные попытки смягчить последствия изменения климата «замедлят прогресс, которого мы добиваемся в улучшении условий жизни». Он отметил, что в некоторых частях мира более 10% детей умирают в возрасте до пяти лет, а более 30% не имеют достаточного количества еды.

Современные ядерные реакторы, которые строит в том числе основанная им компания по ядерным инновациям TerraPower, используют жидкий натрий в качестве теплоносителя и уран в качестве источника топлива. По словам Гейтса, первый завод TerraPower построят в Вайоминге и введут в эксплуатацию к 2030 году.

«Это может внести огромный вклад в решение климатических проблем, поскольку будет недорогим и сверхбезопасным», — ответил бизнесмен.

Гейтс рассказал, что поддержал несколько компаний, работающих над производством постных мясных продуктов. А также компанию Memphis Meats (переименована в Upside Foods), которая берет клетки животных и выращивает на их основе продукты в лабораторных условиях.

«Я думаю, в конечном итоге эти продукты будут очень хороши, даже несмотря на то, что сегодня их доля невелика. Важно внедрять инновации в альтернативные способы производства мяса и способы, учитывающие климат. Для людей, которые хотят стать веганами, это здорово, но я не думаю, что большинство людей пойдут на это», — отметил Гейтс.

Он добавил: хотя инновации являются основным инструментом, имеющимся у людей для борьбы с изменением климата, каждый может внести вклад в смягчение последствий воздействия на него.

«Вы избиратель, потребитель, даритель и работник. В каждой из этих ролей вы можете помогать», — призвал Гейтс.

В июле 2022 года Билл Гейтс заявил, что планирует в будущем отдать практически всё свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation. Он уже перечислит в фонд $20 млрд в июле, и совет директоров благотворительной организации планирует увеличить ежегодные расходы почти с $6 млрд до $9 млрд к 2026 году.

В конце мая того же года Гейтс спрогнозировал с вероятностью 50% новую пандемию, которая может ждать человечество в ближайшие 20 лет. Он считает, что пандемия может появиться от вируса, который уже известен, например от гриппа или коронавируса, но возможен и другой сценарий.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023