Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН выразили готовность помочь в урегулировании конфликта на Украине
Мир
Россия запросила заседание СБ ООН по ситуации с Украинской православной церковью
Мир
Пожар на месте взрыва газопровода в Литве потушен
Мир
Постпред РФ при ООН заявил о готовности страны достичь целей СВО миром
Происшествия
Из-за аварии на теплосети в Курске без отопления остались 174 дома
Мир
Замгенсека ООН призвала снять препятствия для экспорта агропродукции из РФ
Мир
США и Япония договорились продолжать вводить санкции против РФ
Происшествия
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
Армия
Раненый командир связистов получил медаль Суворова за мужество при выполнении боевых задач
Происшествия
В Крыму обезвредили немецкую бомбу весом 250 кг
Мир
Небенезя опроверг цель России уничтожить государственность Украины
Мир
Правительство Германии отказалось комментировать сообщения об отставке Ламбрехт
Сюжет:

Российский сержант получил медаль Жукова за успехи в артразведке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немалый вклад в успешное выполнение задач военнослужащими Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса вносят квадрокоптеры и дроны. Сержант российской армии Джабраил управляет беспилотниками и проводит артразведку, по результатам которой артиллеристы наносят удары по объектам противника. В беседе с «Известиями» в пятницу, 13 января, боец рассказал о специфике своей работы, за которую был награжден медалью Жукова.

Сержант поступил на службу в мотострелковую роту на должность радиотелефониста. В зоне проведения спецоперации он освоил новую специальность, которую сам называет «птичником».

«Грачи» прилетают: западное направление укрепят модернизированными Су-25
Авиаподразделения штурмовиков войдут в состав ЗВО на постоянной основе

«В большей степени награду получил за арткорректировку, артразведку. Скажем так, «птичник». Моя задача — в режиме онлайн летать, искать, где спряталась техника, опорный пункт, скидывать координаты. Кто-то вклад в победу вносит минометом, кто-то гаубицей, кто-то в обычном стрелковом бою с пулеметом и автоматом. Мое оружие — это квадрокоптеры и дроны. Они вносят очень большой вклад в победу», — сказал боец.

Родные, узнав о награде, обрадовались, однако самое главное для них, чтобы Джабраил вернулся домой здоровым.

«Но дома больше хотят, чтобы быстрее вернулся домой. Как говорят родители, для них главная награда, чтоб я живым-здоровым вернулся домой. Но я понимаю, что, чтобы наступил тот день, когда мы сможем увидеться со своими близкими, надо что-то делать. Надо ломать хребет этой нацистской гадине», — поделился военный.

В его задачи, добавил военный, входят нахождение техники, опорных пунктов и других сосредоточений сил украинских войск, затем отправка координат артиллеристам. Те, в свою очередь, производят точные удары, уничтожая объекты.

Джабраил рассказал также, что за полгода службы на его счету десятки уничтоженных объектов украинских боевиков. Он помогал товарищам ликвидировать группу 120-х минометов противника, а также обнаруживал опорные пункты.

1 января военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Ордена Мужества, медали «За отвагу» и знак отличия Георгиевский крест были вручены офицерам, сержантам и рядовому составу соединения.

С 24 февраля 2022 года РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023