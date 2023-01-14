Российский сержант получил медаль Жукова за успехи в артразведке

Немалый вклад в успешное выполнение задач военнослужащими Вооруженных сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса вносят квадрокоптеры и дроны. Сержант российской армии Джабраил управляет беспилотниками и проводит артразведку, по результатам которой артиллеристы наносят удары по объектам противника. В беседе с «Известиями» в пятницу, 13 января, боец рассказал о специфике своей работы, за которую был награжден медалью Жукова.

Сержант поступил на службу в мотострелковую роту на должность радиотелефониста. В зоне проведения спецоперации он освоил новую специальность, которую сам называет «птичником».

«В большей степени награду получил за арткорректировку, артразведку. Скажем так, «птичник». Моя задача — в режиме онлайн летать, искать, где спряталась техника, опорный пункт, скидывать координаты. Кто-то вклад в победу вносит минометом, кто-то гаубицей, кто-то в обычном стрелковом бою с пулеметом и автоматом. Мое оружие — это квадрокоптеры и дроны. Они вносят очень большой вклад в победу», — сказал боец.

Родные, узнав о награде, обрадовались, однако самое главное для них, чтобы Джабраил вернулся домой здоровым.

«Но дома больше хотят, чтобы быстрее вернулся домой. Как говорят родители, для них главная награда, чтоб я живым-здоровым вернулся домой. Но я понимаю, что, чтобы наступил тот день, когда мы сможем увидеться со своими близкими, надо что-то делать. Надо ломать хребет этой нацистской гадине», — поделился военный.

В его задачи, добавил военный, входят нахождение техники, опорных пунктов и других сосредоточений сил украинских войск, затем отправка координат артиллеристам. Те, в свою очередь, производят точные удары, уничтожая объекты.

Джабраил рассказал также, что за полгода службы на его счету десятки уничтоженных объектов украинских боевиков. Он помогал товарищам ликвидировать группу 120-х минометов противника, а также обнаруживал опорные пункты.

1 января военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа получили государственные награды за героизм, мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции. Ордена Мужества, медали «За отвагу» и знак отличия Георгиевский крест были вручены офицерам, сержантам и рядовому составу соединения.

С 24 февраля 2022 года РФ продолжает спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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