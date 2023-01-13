Староновогодний выпуск: в Театре сатиры возродили «Кабачок 13 стульев»

Очаровательная пани Катарина и несравненная пани Тереза. Трус, Балбес и Бывалый. Пан Худрук и пан Меценат. Никита Михалков и Александр Ширвиндт. А еще 50 актеров и любимые хиты из культовых советских фильмов «Карнавальная ночь», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или с легким паром». В Театре сатиры под старый Новый год возродили культовую советскую телепередачу. «Известия», побывав на премьере «Староновогоднего кабачка», оценили замысел и результат.

Как все начиналось

16 января 1966 года на советском телевидении состоялся первый выпуск телепередачи «Добрый вечер». Через год она стала называться «13 стульев». Еще через пару месяцев добавилось слово «кабачок». Местом действия шоу-программы (так бы ее назвали сейчас) была студия, декорированная под кафе. Участники разыгрывали сценки и монологи из польской «Шпильки», венгерского «Лудаш Мати», болгарского «Стыршел», немецкого «Ойленшпигель», нашего «Крокодила». И пели под фонограммы. Передача шла раз в неделю и пользовалась сногсшибательной популярностью — субботними вечерами улицы наших городов пустели.

Особенной народной любовью пользовались завсегдатаи «Кабачка 13 стульев». Все они — Ольга Аросева (в роли пани Моники), Борис Рунге (пан Профессор), Спартак Мишулин (пан Директор), Михаил Державин (пан Ведущий), Зиновий Высоковский (пан Зюзя), Наталья Селезнева (пани Катарина), Зоя Зелинская (пани Тереза), Роман Ткачук (пан Владек), Валентина Шарыкина (пани Беата) — служили в Театре Сатиры . Худрук театра Валентин Плучек «Кабачок» ненавидел, но на съемки отпускал. Зал «Сатиры» всегда был полон — не в последнюю очередь, благодаря местным пани и панам.

Всего вышло 133 выпуска «Кабачка». Большинство из них не сохранилось: часть эпизодов выходила в прямом эфире и не записывалась. А те, что попали на пленку, порой стирали, чтобы записать новые. Но в интернете лучшие выпуски программы есть. Смотрите и наслаждайтесь.

Вперед в 60-е

В сценической реинкарнации телепередачи (режиссер Антон Буглак) соединились не такие уж частые на наших подмостках обозрение и капустник. От первого « Староновогоднему кабачку» досталось собрание инструментальных, вокальных, танцевальных номеров, объединенных общей темой. От второго — импровизационность и веселое хулиганство. «Кабачок 13 стульев», прославивший Театр Сатиры на всю страну, подарил новому спектаклю сценографию и легкую ностальгическую нотку.

Представление назвали «Фильм, фильм, фильм» — с учетом того, что большинство приготовленных для него кавер-версий советских песен созданы для кинематографа. Сцену декорировали столами и креслами а-ля 60-е, в глубине поставили барную стойку с гостеприимной «паней Зосей», вместо бамбуковой занавески повесили серебряную мишуру, а над эстрадой разместили экран советского телевизора: кадры оригинального «Кабачка» стали спектаклем в спектакле.

В новой версии появились новые персонажи. Вместо одного пана Ведущего, которого играл Михаил Державин, о кабачке и его завсегдатаях рассказывают четверо: пан Вован, пан Обаян, пан Шампан и пан Интриган. Народный артист Юрий Васильев играет пана Мецената, который со слезой в голосе исполняет «Снег кружится» и, по всей видимости, спонсирует мероприятие .

Среди гостей кабачка оказались блондин-оленевод («Увезу тебя я в тундру»). Подружки Нади Шевелевой и сама Надя с песнями из «Иронии судьбы». Незабвенная троица Балбес, Бывалый, Трус, выясняющая отношения под «Песню про зайцев». Шеренга романтических юношей с гитарами, хором шепчущих «Ты у меня одна». Уморительный дамский ВИА с частушками из «Афони», где зажигает великолепная Нина Корниенко, 11 января отметившая 80-летие. И еще множество инсценировок великих песен авторства Зацепина, Петрова, Крылатова, Эшпая, Таривердиева, Пляцковского и других.

Почетным завсегдатаем «Староновогоднего кабачка» стал появившийся на экране Никита Михалков: ведущие дружно пожелали ему скорейшего выздоровления. Режиссер прочел фрагмент рассказа Аркадия Аверченко «Фокус великого кино» («Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту, которую можно крутить не только вперед, но и назад») и поблагодарил за гостеприимство: во время ремонта на Поварской Центр театра и кино давал спектакли в «Сатире».

Никиту Сергеевича приветствовали «Мохнатым шмелем» из «Жестокого романса», выходом цыган и переплясом из фильма «Родня» — тем самым, где в танцевальной битве сошлись персонажи Нонны Мордюковой и Юрия Богатырева.

Легенды в действии

Легенд советского кино с успехом изобразили артисты «Сатиры». Легенды «Кабачка 13 стульев» появились на сцене сами. Наталья Селезнева рассказала, что пани Катариной стала по желанию руководства , а с новогодними праздниками поздравила стихотворением Константина Симонова «Плюшевые мишки», добавив, что родилась эта светлая поэзия в нетопленной фронтовой землянке в канун военного 1942 года.

Зоя Зелинская (пани Тереза) вспомнила, как на газетном развале обнаружила юмористические журналы стран народной демократии, рассказы и скетчи из них потом стали литературной основой «Кабачка» . Вокальная часть, по ее словам, давалась актерам нелегко: страшным мучением было петь по-венгерски и по-чешски. Немецкий осваивали проще.

Обе народные артистки признались, что поначалу не рассчитывали на такую популярность своих героинь и передачи в целом, но что случилось, то случилось. О народной любви завел речь и президент театра Александр Ширвиндт, рассказавший, что сыграл множество ролей, но пиком его популярности стала «Ирония судьбы» и сцена в бане. Баню, кстати, сняли не в Палашевских или Селезневских банных заведениях, как некоторые думают, а под лестницей на Мосфильме.

Коснулся Александр Ширвиндт и серьезных тем.

— Наш театр, а ему 100 лет скоро, открылся с жанра обозрения, — напомнил он. — Ваш покорный слуга делал его с помощью Арканова, Горина, Сережи Плотова. С обозрением в память Андрюши Миронова мы объехали все СНГ, Америку. Израиль, Германию. Обозрение — это хлеб. Потому что оно в крови этого театра. Все своими силами, как видите.

И прочел из Жванецкого, ради которого принцип «своими силами» однажды был нарушен — просто потому, что юморист был сам себе театром и никто лучше его прочесть не мог.

Лучезарная Вера и «бриллиантовый» худрук

Под музыку «Кабачка» к президенту присоединилась народная артистка СССР Вера Васильева. Ее, как и главных персон вечера, вывезли в вольтеровском кресле.

— Мы сидим не потому, что стоять не можем — режиссура такая, — пояснил Ширвиндт.

И заглянув в орестровую яму, рассказал о том, как в древнегреческой Спарте стариков старше 50-ти приводили на скалу и, поплакав, сбрасывали вниз — чтобы не мешали развиваться.

Лучезарная Вера Кузьминична юмор не оценила и звонко обратилась к залу: «Дорогие любимые зрители! Пусть Новый год будет счастливым, веселым, здоровым и талантливым!»

Повеселевший Александр Анатольевич напомнил, что им с Верой на двоих 185 лет, и она его постоянная партнерша во всех обозрениях, так что им есть что показать.

— Под аккорды мелодии старой тихо кружится шар голубой, — меланхолически начал он. — Все как прежде, и та же гитара шаг за шагом идет за тобой. Ничего, что снаружи я старый, хуже то, что в душе...

— Молодой! — откликнулась нестареющая Вера, и ее нежный девический голос потонул в овациях.

Осенью легендарная актриса отметит 75-летие творческой деятельности. В недавней беседе с «Известиями» худрук Сергей Газаров пообещал соответствующее торжество. А свой юбилей Сергей Ишханович — 13 января ему исполнилось 65 — встретил на сцене, сыграв в «Староновогоднем кабачке» самого себя.

Пана Худрука, появившегося в белоснежном костюме, атаковала группа дам в черном прозрачном шифоне. Звучало танго «Помоги мне» из «Бриллиантовой руки» — то самое, что голосом Аиды Ведищевой пела Светлана Светличная. Дамы хором требовали роли, худрук отбивался, но что ему было делать? Пришлось уступить. «Не виноватый я, сам пришел», — напомнил он историю своего появления в «Сатире».