Урсула фон дер Ляйен торжественно открыла первый космодром для запуска спутников на материковой части ЕС

Урсула фон дер Ляйен торжественно открыла первый космодром для запуска спутников на материковой части ЕС

2023-01-13 18:42:10

2023-01-13 18:42:10

2023-01-13 18:42:10

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