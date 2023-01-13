Канье Уэст провел «свадебную церемонию» со своей партнершей

Онлайн-таблоид TMZ сообщил о том, что рэпер Канье Уэст провел некую закрытую церемонию со своей партнершей Бьянкой Цензори, после которой музыкант начал носить обручальное кольцо. Об этом говорится в материале, опубликованном 13 января на сайте издания.

По информации TMZ, официального заключения брака не было, однако Уэст относится к Цензори «как к жене». Кроме того, на этой неделе рэпер появился со своей спутницей в гостинице Waldorf Astoria, и на его безымянном пальце было кольцо, напоминающее обручальное.

30 ноября Канье Уэст и фотомодель Ким Кардашьян достигли досудебного соглашения по разделу имущества после развода. Речь также шла о разделении опеки над их четырьмя детьми.

До этого, 2 марта, завершился бракоразводный процесс между знаменитостями, который длился больше года. Заседание проходило в дистанционном формате. Уэст на него не явился, однако адвокат рэпера подтвердил, что тот согласен вернуться к статусу холостяка. Кардашьян вышла на связь с залом суда по видеозвонку из шкафа, предположительно, чтобы не отвлекаться на посторонние факторы.

Информация о расставании звездной пары появилась 5 января 2021 года. Тогда многочисленные источники сообщали о том, что Кардашьян перестала носить обручальное кольцо и уже наняла адвоката, а Уэст «не хочет иметь с ними ничего общего».

Бывшие супруги прожили вместе семь лет, у них четверо детей.