На территории воронежского аэропорта построят топливозаправочный комплекс

На территории аэропорта Воронежа построят топливозаправочный комплекс. Об этом пишет De Facto со ссылкой на департамент государственного регулирования тарифов.

На данный момент уже выполнены проектно-изыскательские работы, отмечает ИА «Абирег».

Департамент также установил предельный тариф на заправку — 2,2 тыс. рублей за тонну. Он будет действовать до конца текущего года.

Аэропорт Воронежа временно приостановил работу на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Текущее ограничение полетов действует до 14 января.

Ранее, в конце декабря, сообщалось, что в аэропорту Благовещенска (Амурская область) готовность новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) достигла 50%. Сейчас подрядчик завершает подготовку основания под бетон. Заливать его будут с наступлением тепла.