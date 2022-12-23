Готовность новой ВПП в аэропорту Благовещенска достигла 50%

В аэропорту Благовещенска (Амурская область) готовность новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) достигла 50%. Об этом министерство транспорта и дорожного хозяйства региона сообщает в пятницу, 23 декабря.

Сейчас подрядчик завершает подготовку основания под бетон. Заливать его будут уже в следующем году с наступлением тепла.

Вопросы строительства взлетно-посадочной полосы обсудили на встрече в Москве зампред правительства Приамурья Павел Матюхин и замглавы Главгосэкспертизы России Михаил Каменских. Учреждение уже выдало положительное заключение на корректировку проекта, на время проведения экспертизы стройка не останавливалась, пишет Амурская служба новостей.

«Мы настояли на актуализации проекта, разработанного в 2015 году и который сегодня существенно устарел по параметрам. Теперь характеристики новой полосы позволяют обслуживать все типы современных самолетов без ограничений», — рассказал Павел Матюхин.

Как уточняет ИА AmurMedia, строительство взлетной полосы началось в 2019 году. Завершить работы планируется в 2023-м. Полностью современная авиационная инфраструктура будет готова к 2025 году.